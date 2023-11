Olbrzymie utrudnienia w centrum Warszawy. Ulice wyłączone z ruchu, komunikacja na objazdach RDC 11.11.2023 12:48 W związku z obchodami Święta Niepodległości zamknięte dla ruchu jest centrum miasta. Ok. godz. 14:30 z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy wyruszy organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, który przejdzie Alejami Jerozolimskimi na błonia Stadionu Narodowego. ok. godz. 14 z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy wyruszy organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, który przejdzie Alejami Jerozolimskimi na błonia Stadionu Narodowego.

Wyłączone z ruchu są Aleje Jerozolimskie od Ronda Waszyngtona do Ronda Czterdziestolatka. Autobusy jadące w kierunku centrum kierowane są na plac Daszyńskiego, nie kursują tramwaje.

Zamknięty dla ruchu jest Trakt Królewski od ul. Książecej, rondo de Gaulle'a, ul. Miodowa i pl. Krasińskich. Tramwaje nie kursują w ciągu ulic Marszałkowska / Andersa na odcinku pl. Unii Lubelskiej – Międzyparkowa.

Marsz Niepodległości

To ze względu na Marsz Niepodległości, który rozpoczął się o godz. 14. Uczestnicy odpali race i odśpiewali hymn Polski. Marsz przejdzie trasą Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Siwca na błonia Stadionu PGE Narodowego. Uczestnicy manifestacji zaczęli gromadzić się w pobliżu ronda Dmowskiego po godz. 13. Wielu uczestników ma biało-czerwone opaski na ramionach, inni poprzypinane do kurtek kotyliony. Niektórzy mają też wianki i czapki w kolorach narodowych.

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji, a także Straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały Aleje Jerozolimskie. W bocznych ulicach zaparkowanych jest dużo policyjnych samochodów.

W pobliżu ronda Dmowskiego słychać pojedyncze wystrzały petard.

Część ulic w najbliższej okolicy przemarszu jest zamknięta dla kierowców i pieszych; nieprzejezdne są także Al. Jerozolimskie, którymi uczestnicy przemaszerują do Mostu Poniatowskiego, a następnie przejdą Wałem Miedzeszyńskim i Wybrzeżem Szczecińskim do ul. Siwca. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Tegoroczny przemarsz idzie pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Więcej kursów metra i wzajemne honorowanie biletów

Ratusz zachęca do korzystania z metra oraz połączeń kolejowych – Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi i przypomina, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów ZTM i KM.

W sobotę w godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co ok. 4 minuty, M2 co ok. 5 minut. "W razie potrzeby do ruchu skierujemy dodatkowe składy" - dodał ZTM.

"Tego dnia na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo z wprowadzanych zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów WTP. Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowało kilkunastu informatorów. W mieście rozlokowanych zostanie kilkadziesiąt posterunków nadzoru ruchu" - przekazał ZTM.

