Odwołane pociągi i skrócone relacje. Zmiany w rozkładach pociągów SKM i Kolei Mazowieckich Marta Hernik 21.08.2023 06:21 Duże zmiany w rozkładach Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. Pociągi jeżdżą inaczej w związku z pracami prowadzonymi w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Część pociągów będzie odwołanych, inne pojadą w skróconej relacji lub ze zmienionym rozkładem - zapowiada rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.

Uwaga pasażerowie, utrudnienia na kolei w Warszawie. W związku z pracami prowadzonymi w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego inaczej pojadą pociągi i SKM-ki, i Kolei Mazowieckich.

- Od rana będą duże zmiany w rozkładach - zapowiada rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. - Najważniejsze będą dotyczyć linii R1 Warszawa-Skierniewice, R3 Warszawa-Łowicz, R8 Warszawa-Radom i R9 Warszawa-Działdowo. Część pociągów zostanie odwołana, a wybrane będą kursować w relacji skróconej lub ze zmienionym rozkładem jazdy - tłumaczy.



Jeszcze jedna zmiana wieczorem w poniedziałek.

- Od godziny 21:30 do dnia 2 września na odcinku Sochaczew-Bednary PKP PLK rozpocznie prace związane z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego. Ruch na tym odcinku będzie prowadzony jednotorowy. Za cześć połączeń będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, a część pociągów odjedzie o zmienionych godzinach - wskazuje.



Zmiany w rozkładach SKM

Zmiany też w Szybkiej Kolei Miejskiej - całkowicie zawieszone będą kursy między Warszawą Centralną a Zachodnią.

- To m.in. podzielenie linii S1 Pruszków-Otwock na dwie odrębne - mówi Karol Adamaszek z SKM.. - Pojedzie w skróconej relacji Pruszków-Warszawa Zachodnia, a linia S10 Otwock-Warszawa Wschodnia lub Centralna - dodaje.

Cały czas zawieszone będą pociągi S2 na linii do Sulejówka.

- Za to od poniedziałku pociągi S20 pojadą w skróconej relacji na odcinku Warszawa-Stadion - Warszawa-Rembertów. Będzie za to komunikacja zastępcza, autobusowa ze stacji w Rembertowie do Sulejówka-Miłosny - wyjaśnia rzecznik SKM.

Utrudnienia także na linii S4 między Zegrzem a Piasecznem. Tutaj także będzie podział na dwie osobne.

- Pociągi S4 będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji Warszawa Gdańska - Zegrze Południowe, a pociągi S40 pojadą ze stacji Piaseczno - Warszawa Główna, ale z zastrzeżeniem, że będą też jeździły w dni wolne od pracy - dodaje.

Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach na stronach internetowych Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

