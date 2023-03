Odwołane kursy nowej linii SKM S40 do Piaseczna RDC 14.03.2023 22:47 W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów jadących przez stację Warszawa Zachodnia PKP PLK podjęło decyzję o odwołaniu w najbliższych dniach pociągów uruchomionej właśnie linii SKM do Piaseczna.

Odwołane kursy nowej linii SKM S40 do Piaseczna (autor: SKM Info/Facebook)

Późnym wieczorem we wtorek na profilu SKM Info poinformowano, że od 15 do 17 marca włącznie, niżej wymienione pociągi SKM: Warszawska Szybka Kolej Miejska linii S40 zostaną odwołane w całej relacji.

S40 nr 99352 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 5.55) do stacji Warszawa Główna,- S40 nr 99307 ze stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 7.21) do stacji Piaseczno, - S40 nr 99358 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 8.55) do stacji Warszawa Główna, - S40 nr 99313 ze stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 10.25) do stacji Piaseczno, - S40 nr 99368 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 13.52) do stacji Warszawa Główna, - S40 nr 99323 ze stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 15.19) do stacji Piaseczno, - S40 nr 99372 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 15.52) do stacji Warszawa Główna, - S40 nr 99327 ze stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 17.24) do stacji Piaseczno.

"Z powodu powtarzających się utrudnień w ruchu przez stację Warszawa Zachodnia zarządca infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, podjął decyzję o czasowym zawieszeniu kursowania wybranych pociągów" - podano na Facebooku SKM Info.

Od poniedziałku pasażerowie podróżujący koleją borykają się z olbrzymimi utrudnieniami. W poniedziałek powodem był pociąg SKM, który wjechał na niewłaściwy tor. Opóźnienia wszystkich przewoźników przekraczały 100 minut. We wtorek, jak poinformowała SKM, opóźnienia sięgają godziny. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Opóźnienia dotyczą też pociągów Kolei Mazowieckich. "W poniedziałek, 13 marca, opóźnione były 94 pociągi KM, które planowo przejeżdżają przez stację Warszawa Zachodnia. Dzisiaj, 14 marca, sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Opóźnienia pociągów wynoszą nawet 100 minut" - poinformowały Koleje Mazowieckie. W związku z utrudnieniami, przewoźnik wysłał pismo do zarządcy infrastruktury "w celu podjęcia pilnych i zdecydowanych działań, które pozwolą Spółce KM realizować usługi przewozowe, a podróżnym zagwarantują podróż punktualnie i jak najlepszej jakości". "Oczekujemy na jednoznaczne stanowisko PKP PLK S.A." - dodała KM. "Jako przedstawiciel Spółki KM, gwarantuję, że na bieżąco monitorujemy sytuację, która wywołała daleko idące perturbacje w realizacji rozkładu jazdy na praktycznie wszystkich liniach kolejowych w obrębie województwa mazowieckiego" - przekazał członek zarządu KM Dariusz Grajda.

PKP PLK zapowiedziało już zmiany w rozkładach.

- Powołaliśmy zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników - mówiła Anna Znaniewska-Pawluk z PKP PLK. - Wspólnie ustalone zostaną tymczasowe zmiany w rozkładzie. Te zmiany zapewnią sprawniejsze połączenia na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zmiany będą na bieżąco przekazywane w serwisie Portal Pasażera. Podróżni będą również informowani na stacjach i przystankach - tłumaczyła.

