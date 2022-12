Od wieczora duże utrudnienia dla kierowców w Wawrze RDC 05.12.2022 12:22 Kolejarze rozpoczynają kolejny etap remontu linii kolejowej do Otwocka. Rusza budowa kanalizacji w rejonie skrzyżowania z ulicą Skrzyneckiego. Powstanie też przejście podziemne pod torami. W związku z tym - ulica Kaczeńca będzie całkowicie zamknięta.

Kolejny etap remontu linii kolejowej do Otwocka (autor: PKP PLK)

Zakaz wjazdu w ulicę Kaczeńca będzie obowiązywać od posesji z nr 22 do stacji paliw pod wiaduktem w ul. Czecha. Kierowcy nie wjadą na wspomnianą drogę także z ul. Skrzyneckiego. W kierunku centrum będzie można ominąć zamknięty odcinek ulicami Korkową i Kościuszkowców, w drugą stronę, jadąc m.in. Rekrucką i Marsa do Płowieckiej lub z Żegańskiej do Zwoleńskiej i Patriotów. Inaczej kierowcy pojadą też na skrzyżowaniu Potockich i Czecha, gdzie stanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Drogowcy zdemontują też bariery i pojawi się możliwość skrętu w lewo z ulicy Czecha w Potockich. Autobusy linii 305 też pojadą objazdami, przez Alpejską, Kajki i Korkową. Tak będzie do końca kwietnia przyszłego roku.

Dodatkowa sygnalizacja świetlna zostanie także ustawiona na skrzyżowaniu ul. Wydawniczej i Sejmikowej.

Wykonawca informuje, że taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca kwietnia 2023 r. Następnie będzie prowadził prace po drugiej stronie torów. Całość inwestycji ma się zakończyć w grudniu 2023 r.

