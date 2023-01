Od poniedziałku zmiany w rozkładzie jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej Przemysław Paczkowski 07.01.2023 15:28 Po otwarciu toru nr. 4 ma wrócić normalny ruch na linii średnicowej. Zakończył się etap połączenia pomiędzy podmiejską i dalekobieżną linią średnicową. Chodzi o odcinek między Warszawą Zachodnią a Wschodnią.

- Linia S2 powróci do swojego rozkładu jazdy - mówi rzecznik SKM Karol Adamaszek.

- Od 9 stycznia zostanie otwarty tor czwarty, na linii średnicowej będzie znowu możliwy normalny ruch dwutorowy. Rozkład będzie się różnił od pierwotnych założeń, nie wróci w takim pełnym kształcie, w jakim wyglądał do 18 grudnia - mówi rzecznik SKM.

- Zmiany dotyczą głównie linii S1 - dodaje Adamaszek.

- O ile linia S2 powróci do swojego rozkładu jazdy, to linia s1 będzie nieco okrojona i w godzinach szczytu pociągi będą kursowały w pełnych relacjach, natomiast poza tymi godzinami na odcinku Warszawa Wschodnia - Pruszków i odwrotnie będzie kursował co drugi pociąg - dodaje Adamaszek.

Jak dodaje rzecznik SKM pozostałe pociągi S1 mają kursować w relacji skróconej. Pociągi ze skróconą trasą zostały dodatkowo skomunikowane z pociągami Kolei Mazowieckich, aby umożliwić dojazd do Pruszkowa.

