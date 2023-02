Od poniedziałku utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie Sulejówka 12.02.2023 20:09 Od poniedziałku, 13 lutego pomiędzy stacjami Warszawa Rembertów i Sulejówek Miłosna nie będą kursowały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 i część składów Kolei Mazowieckich. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa. Utrudnienia potrwają do 11 marca.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie Sulejówka (autor: WTP)

Ruch pomiędzy stacjami odbywać się będzie po jednym torze. Utrudnienia spowodowane są kolejnym etapem budowy tunelu drogowego w Sulejówku.Dotkną pasażerów korzystających z SKM S2 i linii R2 Kolei Mazowieckich. Pociągi SKM w ogóle nie pojadą ta trasą, natomiast część połączeń KM zostanie odwołanych. Z dotychczasowych 104 pociągów na trasie Mińsk Mazowiecki – Warszawa będą kursować 73. W relacji Mińsk Mazowiecki – Mrozy pojadą 64 pociągi, natomiast na odcinku Mrozy – Siedlce będzie ich 56.

Zmienią się też rozkłady jazdy

Jak informują Koleje Mazowieckie, w celu zminimalizowania niedogodności w podróżowaniu, wynikających z prowadzonych prac, zostało wprowadzone dodatkowe zatrzymanie 3 pociągów Intercity oraz 2 pociągów przyspieszonych KM w stacji Sulejówek Miłosna. Dotyczy to pociągów IC 11116 Terespol – Warszawa Wschodnia (SM p. 07.23), IC 11105 Warszawa Wschodnia – Terespol (SM p.16.32), IC 12121 Warszawa Wschodnia – Lublin Główny (SM p. 17.32), KM 11121 Warszawa Centralna – Siedlce (SM p. 15.03), KM 10161 Warszawa Centralna – Siedlce (SM p. 16.02).

Od poniedziałku, 13 lutego do 11 marca pomiędzy stacjami Warszawa Rembertów i Sulejówek Miłosna będą jeździły autobusy linii zastępczej ZS2. Pojadą trasą: Rembertów-Akademia, al. gen. Chruściela "Montera", Cyrulików, Okuniewska, Sulejówek: Okuniewska, Ogińskiego, Kombatantów II Wojny Światowej, Poniatowskiego, Reymonta, Ogińskiego, Okuniewska, Szosowa, 3 Maja, Staszica, Bema, Kraszewskiego, Narutowicza, Sulejówek Miłosna Pomnik powrót: Narutowicza, Bema, Staszica, 3 maja, Szosowa, Okuniewska, Ogińskiego, Kombatantów II Wojny Światowej, Poniatowskiego, Reymonta, Ogińskiego, Okuniewska).

Autobusy podjadą na przystanki co 15 min w szczycie komunikacyjnym oraz co pół godziny poza szczytem i w weekendy."Dodatkowo do obsługi linii 173, w wybranych kursach, skierowane zostaną autobusy przegubowe. Zmieni się także rozkład autobusów linii 198" - poinformowała Szybka Kolei Miejska.

Od 13 lutego do 11 marca bilety Kolei Mazowieckich honorowane będą w autobusach linii: 173 – na odcinku Warszawa Wschodnia – Aleja Piłsudskiego (Sulejówek), 514 – na odcinku Wola Grzybowska – PKP Rembertów, ZS2 – na całej trasie linii zastępczej.

