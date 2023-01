Od jutra zmiany na ul. Jana III Sobieskiego. Pojawi się buspas RDC 04.01.2023 10:43 Stołeczny ratusz zapowiada, że usprawniony zostanie przejazd autobusów w rejonie prac przy budowie tramwaju na Wilanów. Roboty prowadzone są aktualnie na ulicach: Puławskiej, Spacerowej, Belwederskiej i Jana III Sobieskiego.

Zmiany na Sobieskiego (autor: ignacy matuszewski/TW)

Na plac budowy przywieziono pierwsze szyny, które czekają na montaż na zapleczu budowy. Na ul. Spacerowej firma Budimex, wykonawca inwestycji, przebudowuje instalacje podziemne i wylewa fundamenty pod słupy trakcyjne.

Nowo zbudowane tory przy ul. Dworkowej zostaną wkrótce zalane kolejnymi warstwami betonu. Na ul. Belwederskiej ekipy pracują przy nowej kanalizacji deszczowej. Przy Spacerowej, na Jana III Sobieskiego i przy Wilanowskiej powstaje konstrukcja trzech podstacji elektrycznych. Zasadzono już pierwsze nowe drzewa.

Pojawi się buspas

Po skargach pasażerów komunikacji miejskiej drogowcy zmienią organizację ruchu na odcinku ul. Sobieskiego – między ul. Beethovena a Dolną.

Na tym odcinku w czwartek, od samego rana drogowcy wytyczną buspas w stronę centrum. Będzie on funkcjonował od ul. van Beethovena niemal do samego skrzyżowania z ulicami Dolną i Chełmską. Tak jak dotychczas, kierowcy indywidualni jadący w stronę Śródmieścia będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu tak jak dotychczas. Przed skrzyżowaniem z Dolną i Chełmską dostępny będzie jeden pas przeznaczony do skrętu w lewo i drugi – do jazdy prosto i w prawo.

Zmieni się liczba pasów w kierunku Wilanowa. Ruch jednym pasem będzie odbywał się od ul. Gierymskiego do van Beethovena. Na dalszym odcinku ulicy, organizacja ruchu się nie zmieni.

Zmiany będą obowiązywały przez pierwszy kwartał 2023 roku.

Czytaj też: Mieszkańcy Białołęki krytykują oświetlenie na wale wiślanym