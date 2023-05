Noc Muzeów w Warszawie i specjalny program Radia dla Ciebie z Pałacu Czapskich [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 13.05.2023 09:11 Dziś w Warszawie Noc Muzeów. Na warszawiaków i turystów czeka moc atrakcji w wielu miejscach kulturalnych i nie tylko. Z tej okazji w Radiu dla Ciebie specjalny program prowadzony przez Beatę Jewiarz prosto z Pałacu Czapskich.

Warszawskie muzea i instytucje kultury są gotowe na Noc Muzeów, a razem z nimi Radio dla Ciebie. Dziś wieczorem na naszej antenie program specjalny z Pałacu Czapskich. Już po g. 18:00 zapraszamy do naszego mobilnego studia gości m.in. z Akademii Sztuk Pięknych. Porozmawiamy o wydarzeniach w Noc Muzeów w ASP i o wystawie „Koloryt rozmaitości”.

W samej Warszawie nie zabraknie wielu ciekawych propozycji dla nocnych marków.

Muzeum Sportu i Turystyki zaprasza na żużlową Noc Muzeów. O wyjątkowej wystawie mówi Aleksandra Czechowicz z muzeum: – Została związana ze stuleciem żużla, ale nie w Polsce, tylko na świecie. Będziemy prezentować kilkanaście motocykli, najstarszy z lat 30. aż do współczesnych. Te współczesne oczywiście są dla nas wyjątkowe, dlatego że jeździli na nich, zdobywali osiągnięcia najwięksi wśród Polaków.

Ale żużel to nie wszystko. – Zapraszamy na pokazy karate. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem u nas już nie pierwszy rok, więc kontynuujemy to. Będzie spotkanie, pokazy z Andrzejem Supronem. Można popróbować różnych dziedzin sportu. Chcemy włączyć naszych gości aktywnie do tych pokazów – mówi Czechowicz.

Folkowa Noc Muzeów w Warszawie

Poza sportem w Noc Muzeum coś dla siebie znajdą też amatorzy folkloru.

Do swojej siedziby w Karolinie zaprasza Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. To cały kompleks – zarówno część parkowa, jak i część widowiskowa oraz muzealna.

Do odwiedzin zachęca Wioletta Milczuk: – W historycznej siedzibie pałacu Karolin mamy przepiękną niezwykłą wystawę dotyczącą historii działalności zespołu Mazowsze, ale również prezentujemy bogactwo polskiego folkloru, pokazując właśnie różnorodność regionów polskich.

Z okazji Nocy Muzeów przygotowano specjalne wydarzenie.

– Będziemy mieć niezwykłe spotkanie z panem Witoldem Wargasem, który będzie opowiadał o podaniach i stworach z polskich podań – dodaje Milczuk.





Można również wybrać się do Muzeum Etnograficznego, żeby poznać nieco ludowych tradycji.

– Wiele osób nie odwiedziło wystawy poświęconej Afryce i Azji. W dzisiejszych czasach oczywiście dużo podróżujemy palcem po mapie, planujemy swoje podróże i wydaje mi się, że nasze wystawy mogą w takim planowaniu pomóc. W trakcie Nocy Muzeów będziemy zajmowali się górami. I premiera książki poświęconej fotografii górskiej. Serdecznie zapraszamy również tej nocy do muzeum – zachęca dyrektor placówki Robert Zydel.

Noc Muzeów – tam, gdzie wejść nie można

W czasie Nowy Muzeów można także odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne, np. zabytkowy obiekt Wodociągów Warszawskich na Pradze Północ.

– To 115-letni fragment oryginalnych lindleyowskich kanałów. Komora przelewu burzowego pod skrzyżowaniem ulic Ratuszowej i dawnej Petersburskiej, dzisiejszej Jagiellońskiej. Komora została przez Williama Lindleya zaprojektowana z myślą właśnie o funkcji pokazowej. Prowadzą do niej schody, a wewnątrz jest specjalny balkon, z którego można obserwować, jak wygląda i jak działa przelew burzowy – zaprasza rzecznik MPWiK Marek Smółka.

W warszawskiej Nocy Muzeów weźmie udział w sumie blisko 270 instytucji.

