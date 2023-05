Noc muzeów: Komunikacja publiczna w Warszawie będzie jeździła dłużej Adam Abramiuk 13.05.2023 12:46 Pasażerowie komunikacji miejskiej skorzystają dziś dłużej z miejskich środków transportu. To w związku z 19. edycją Nocy Muzeów.

Noc muzeów: Komunikacja publiczna w Warszawie będzie jeździła dłużej (autor: WTP/Leszek Peczyński)

Do późnych godzin nocnych mieszkańcy stolicy i turyści będą odwiedzać instytucje kultury i nie tylko. Miasto wychodzi im na przeciw udostępniając więcej połączeń komunikacji miejskiej w nocy.

– Będą mogli korzystać z autobusów, tramwajów i metra - mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.

– Pociągi na obu liniach będą jeździły co około 7-8 minut do godziny 1 w nocy potem co około 15 minut. Tramwaje: 1, 2, 9, 26, 33 będą kursowały do godziny 2:30. Podobnie autobusy: 111, 116, 180, 190, 517 i 527 – mówi Kunert.

Dodatkowo część linii nocnych będzie kursowała częściej i na dłuższych pojazdach.

– Na ulice wyjedzie też specjalna linia N - kursująca przy najważniejszych muzeach - dodaje Kunert.

– Obsługiwana tylko i wyłącznie taborem elektrycznym. Autobusy będą jeździły między Placem Narutowicza a Muranowską, będą przejeżdżały Grójecką przez Plac Zawiszy potem przez Wolę do Placu Marszałka Piłsudskiego i tutaj potem pojadą do Bonifraterskiej na Muranowską – dodaje.

Więcej o organizacji komunikacji publicznej na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

