„Niepełnosprawność to nie człowiek, tylko bariery które napotyka na drodze”. Dziś Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Miłosz Kuter 13.11.2023 13:06 13 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Celem obchodów jest m.in. przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. To nie łatwe bo w dużych miastach jak Warszawa musza się mierzyć z wieloma wyzwaniami.

„Niepełnosprawność to nie człowiek, tylko bariery które napotyka na drodze”. Dziś Międzynarodowy Dzień Niewidomych (autor: Pixabay)

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Jak przyznaje Sebastian Grzywacz, niewidomy, przewodnik Niewidzialnej Wystawy, w dużym mieście jak Warszawa, na co dzień muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

– Na przykład ja poruszam się z psem asystującym. Z takim psem mam prawo wejść do każdego miejsca użyteczności publicznej. Bardzo często zdarza się, że ludzie zaczepiają te psy, a to jest bardzo niebezpieczne, bo pamiętajmy, że od pracy tego psa zależy moje zdrowie, bezpieczeństwo i życia. Pies nie rozumie intencji człowieka – mówi Grzywacz.

– Są także różne bariery społeczne - podkreśla Grzywacz – brak świadomości jak pomagać. Ludzie bardzo często podchodzą, łapią za rękę, szarpią taką osobę. Nie rozumieją, że tak naprawdę to jest przemoc był nikt nie ma prawa narzucać naszej przestrzeni i często jest tak, że jak osoba niewidoma zwraca uwagę, jest asertywna, że, proszę mnie puścić. Proszę mnie nie dotykać. Nie życzę tego sobie. To często słyszy, że, och jaki agresywny cham nie da sobie pomóc. Chcemy pomóc, to przede wszystkim zapytajmy.

W Polsce żyje około 2 milionów osób z różnym stopniem dysfunkcji wzroku.

Czytaj też: Jedną jezdnią po Osi Królewskiej. Zmiany w związku z budową tramwaju do Wilanowa