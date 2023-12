Nie przejdziemy już pod placem Na Rozdrożu. Ostatnie przejście podziemne zasypane Mikołaj Cichocki 14.12.2023 16:30 Ostatnie przejście podziemne na pl. Na Rozdrożu zasypane. Trwa wytyczanie nowych naziemnych zebr dla pieszych. Obecnie jedyna droga będzie prowadziła przez jezdnię.

Przejścia podziemne na pl. Na Rozdrożu zasypane. Od teraz jedyna droga będzie prowadziła przez jezdnię. Władze Warszawy symbolicznie zasypały dziś ostatnią wnękę pozostałą po tunelach.

– To koniec ważnego etapu przebudowy placu – mówi rzeczniczka ratusza, Monika Beuth – za nami coś, czego już prawie nie ma czyli przejście podziemne. Wydobywamy pieszych spod ziemi. Zachęcamy ich do tego, aby mogli na równi z innymi uczestnikami ruchu korzystać z tego, co do zaoferowania ma przestrzeń miejska. Symboliczny moment zasypywania ostatnich fragmentów tego przejścia.

W planach jest teraz wykonanie nowych przejść w poziomie ulicy.

– Warszawa jest i będzie stolicą wygody – dodaje przewodnicząca rady m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska – plac Na Rozdrożu, gdzie rzeczywiście przez lata, żeby dostać się do na przykład właśnie parku, trzeba było przejść dołem, schodami w dół, schodami w górę, takim dość nieprzyjaznym przejściem. Obiecaliśmy mieszkańcom Warszawy, że będzie Wam wygodniej się żyło w tym mieście, więc to, co obiecywaliśmy, robimy i mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Warszawy będą z tego powodu bardzo zadowoleni.

Na wiosnę przyszłego roku zapowiedziano otwarcie nowych wind i schodów na Trasę Łazienkowską.

