„Nic nie wiedziałem, spóźnię się do pracy”. Strajk maszynistów WKD

Strajk maszynistów Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbył się w środę. Pociągi nie jeździły od godziny 6:00 do 8:00. To skutek nieudanych rozmów WKD z kolejarzami, którzy domagają się podwyżek. Nic nie wiedziałem, spóźnię się do pracy - usłyszał nasz reporter od jednego z pasażerów.