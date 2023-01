Narkotyki miał w bluzie i plecaku, resztę próbował schować w kratce wentylacyjnej RDC 12.01.2023 08:19 Policjanci z Woli zatrzymali 28-latka, który próbował ukryć narkotyki w kratce wentylacyjnej. Okazało się, że miał je również w bluzie i plecaku, a większą ilość w mieszkaniu. Za posiadanie narkotyków grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Narkotyki miał w bluzie i plecaku, resztę próbował schować w kratce wentylacyjnej (autor: KSP)

Patrolujących ulice Woli policjantów zdziwił widok mężczyzny, który upychał coś w kratce wentylacyjnej na elewacji budynku. Funkcjonariusze postanowili go wylegitymować i dowiedzieć się, co próbował ukryć.

- Mężczyzna od samego początku był zdenerwowany, odwracał wzrok, nie potrafił wyjaśnić, co dokładnie próbował schować w kratce wentylacyjnej - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

W mieszkaniu więcej narkotyków

Szybko okazało się, że chciał tam ukryć narkotyki, które miał również schowane w bluzie i plecaku. 28-latek został zatrzymany. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne narkotyki. Wszystkie zostały przekazane do dalszych badań.

- Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie został mu przedstawiony zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, m.in. kokainy, amfetaminy, 4-CMC. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - zaznaczyła policjantka.

