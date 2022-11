Najbliższa sesja Rady Warszawy odbędzie się stacjonarnie 10.11.2022 20:55 Najbliższa sesja Rady Warszawy odbędzie się stacjonarnie – potwierdziła przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska.

Rada Warszawy/zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

Od początku pandemii Rada Warszawy obradowała w trybie zdalnym. O powrót do sesji stacjonarnych apelowali już od wielu miesięcy radni opozycji. Podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 13 października, choć radni Prawa i Sprawiedliwości zasiedli na swoich miejscach w sali obrad, to jednak zmuszeni byli do udziału w głosowaniach i dyskusjach w trybie zdalnym.

"Najbliższa sesja Rady Warszawy zaplanowana na 17 listopada odbędzie się stacjonarnie" – powiedziała Malinowska-Grupińska. Wyjaśniła, że jest to wynikiem zmiany przepisów, które wynikają z wejścia w życie ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 7 października. Na jej mocy, to nie przewodniczący organu – jak do tej pory - a rada decyduje o zdalnym trybie prowadzenia obrad.