Mniej handlu i reklam na Trakcie Królewskim? Park Kulturowy możliwy jeszcze latem tego roku Adam Abramiuk 14.04.2023 06:21 Ograniczenie reklam i handlu na Trakcie Królewskim możliwe jeszcze latem tego roku. Miejski projekt dostał pozytywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chodzi o objęcie m.in. Starówki, Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu czy okolic Łazienek Królewskich specjalną ochroną - prawami Parku Kulturowego.

Trakt Królewski w Warszawie (autor: Chichebombon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Stanowiąca akt prawa miejscowego uchwała o parku kulturowym będzie cennym narzędziem nie tylko dla samorządu, ale też dla służb konserwatorskich. Stanie się praktycznym sposobem ochrony pomnikowego, historycznego obszaru Warszawy.

- Pozwala danej gminie regulować z precyzją zamęt z ogródkami kawiarnianymi, małą architekturą, z ledami, z reklamami, też z takim handlem naręcznym czy z dostawczaków. Tym wszystkim, co de facto jest jedną z największych bolączek na Trakcie Królewskim - mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Zanim jednak historyczne centrum Warszawy będzie objęte prawami Parku Kulturowego, najpierw projekt musi przejść formalną drogę.

- Na kolejnej sesji rady miasta, w maju, radni zdecydują o wyłożeniu uchwały do publicznego wglądu, to rozpoczynamy de facto proces konsultacyjny. Przez minimum 21 dni będzie można zgłaszać uwagi do tego projektu. Potem jest czas uwzględnienia uwag. No i oczywiście już procedowanie uchwały o Parku Kulturowym - tłumaczy Krasucki.





W Warszawie jest jeden obszar objęty prawami Parku Kulturowego. To okolice Pałacu w Wilanowie.

