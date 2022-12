Misie-ratownicy trafią do dzieci poszkodowanych w wypadkach Przemysław Paczkowski 21.12.2022 08:33 2500 pluszowych misiów dla Państwowej Straży Pożarnej. Rzecznik Praw Dziecka przekazał maskotki strażakom, które mają służyć jako pomocnicy podczas udzielania wsparcia dzieciom zaraz po wypadku. Od dziś dostawać je będą dzieci.

Misie-ratownicy trafią do dzieci poszkodowanych w wypadkach (autor: RPD)

- Te pluszaki mają odciągnąć uwagę dzieci od dramatycznych przeżyć - mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. - Dzieci potrzebują wsparcia, dzieci potrzebują pomocy również na samym początku, zaraz po zdarzeniu. Po jakimś traumatycznym zdarzeniu, do którego strażacy jeżdżą. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. A taki miś, ktoś by powiedział, że drobnostka, ale taka miła drobnostka, przytulaśna - tłumaczył.





- Taki miś będzie w każdym wozie strażackim - mówił zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła. - One będą na wyposażeniu każdego pojazdu. Tak jak widać, na podszybiu będą jeździć ze strażakami. W momencie, gdy taki pojazd dotrze do miejsca wypadku i będą tam poszkodowane dzieci, taki miś-ratownik niezwłocznie będzie przekazany dziecku. Te dzieci naprawdę się wtedy uspokajają, skupiają się na tym misiu, lepiej się z nimi współpracuje - wskazał.





Misie będą rozdawane od dziś. Oprócz funkcji terapeutycznej, pluszak na odwrocie ma napisany numer Dziecięcego Telefonu Zaufania: 800 12 12 12.

