Mimo konsultacji, przyszłość wciąż niepewna. Co dalej z RKS Orzeł w Warszawie? Jerzy Chodorek 29.12.2022 22:38 Co dalej z RKS Orzeł w Warszawie? Choć konsultacje się odbyły, wciąż nie wiadomo jaki los czeka teren, na którym znajduje się tor Nowe Dynasy i hala sportowa z 1939 roku. Pomysły są zbyt ogólne - komentuje Dorota Lamcha z Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa. Dodatkowo wciąż pod znakiem zapytania stoi wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

Tor kolarski Orzeł (autor: RDC)

- Czekaliśmy na to wiele lat - mówił w audycji "Jest sprawa" Bartek Broda z inicjatywy Nowe Dynasy. - Dla nas ważne jest to, że konsultacje się odbyły. Zabiegaliśmy o te konsultacje praktycznie od czterech lat, więc to jest duży sukces mieszkańców - wskazał.





Mieszkańcy zaproponowali tam takie funkcje jak rekreacyjna, sportowa i rekreacyjno-oświatowa. Chcą też więcej zieleni i drzew.

- Pomysły są zbyt ogólne - komentowała Dorota Lamcha z Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa. - Nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat wyższości, nie wiem, basenu nad torem kolarskim i parku nad torem kolarskim czy odwrotnie - mówiła.





Obecnie w sprawie przyszłości RKS Orzeł toczy się postępowanie w urzędzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Dopiero po oględzinach terenu podejmiemy decyzję, co dalej - mówił rzecznik konserwatora Andrzej Mizera. - Wpisanie natomiast tego miejsca w rejestr zabytków tworzy nową sytuację prawną i nową sytuację proceduralną, polegającą przede wszystkim na tym, że tutaj ścisłe decyzje muszą zapaść w uzgodnieniu z nami - wyjaśnił.





Decyzja ma zostać podjęta w najbliższych tygodniach. Cały raport z konsultacji jest dostępny na stronie urzędu miasta.

Posłuchaj całej rozmowy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Klubu Sportowego "Orzeł"