Miliard złotych od KE na metro? Sesja budżetowa Rady Warszawy Przemysław Paczkowski 15.12.2022 18:24 Komisja Europejska przekaże pieniądze na budowę metra w Warszawie - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Niedawno ratusz ogłosił, że miasto dokończy budowę brakujących stacji na II linii, a w planach stolicy jest III nitka podziemnej kolejki. W czwartek odbyła się sesja budżetowa Rady Warszawy.

Budowa metra na Bemowie. Są kolejne pozwolenia wojewody (autor: Metro Warszawskie)

- Udało mi się otrzymać zapewnienia z Komisji Europejskiej, że przynajmniej miliard złotych będzie na kolejne inwestycje dotyczące metra jeszcze w tej perspektywie finansowej. Przede wszystkim dofinansują tę drugą linię, natomiast już powoli zabiegamy o to, żeby znalazły się pieniądze na trzecią linię - mówił Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy dodał, że dodatkowe pieniądze na dokończenie II linii udało się pozyskać m.in. dzięki kredytom zaciągniętym przez miasto. Prace nad stacjami: Lazurowa, Chrzanów i Karolin mają się zacząć w ciągu kilku tygodni.

Flagowe inwestycje niezagrożone

Stołeczni radni debatowali nad zmianami w wieloletniej prognozie finansowej miasta, ale również nad budżetem na przyszły 2023 rok.

Prezydent Rafał Trzaskowski na każdym kroku przypominał, że będzie to trudny budżet, ale zapewniał, że miasto nie zrezygnuje z flagowych inwestycji.

- Staramy się realizować większość inwestycji - tych, które były zapowiadane. I one oczywiście będą kontynuowane, czyli tramwaj na Wilanów i centrum Warszawy, to co najważniejsze w tej chwili. Cały czas inwestujemy też w komunikację miejską, inwestujemy w szkoły i przedszkola. Staramy się w tej trudnej sytuacji robić swoje, choć nie jest to proste - mówił.

Co z kulturą i edukacja?

- W kulturze budżet na przyszły rok niewiele wzrośnie - mówiła wiceprezydent stolicy Aldona Machnowska. - Mamy tutaj pełną świadomość tego, że nawet w tych trudnych czasach trzeba zachować pewne usługi społeczne, usługi kulturalne dla naszych mieszkańców, natomiast to nie będzie budżet, który jest bardzo dobry. Po prostu inflacja 17 procent, ceny utrzymania budynków, jak np. teatry, rosną - tłumaczyła.





- Budżet na 2023 rok mocno uderzy w edukację - wskazała wiceprezydent Renata Kaznowska. - Po raz pierwszy w historii budżetu naszego miasta przekroczyliśmy w wydatkach bieżących kwotę 6 mln złotych podwyżki, tak z resztą bardzo potrzebnej, wyczekiwanej przez kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną. W przyszłym roku zapowiedziane już podwyżki dla nauczycieli to ponad 200 mln zł - wyjaśniła.





Miasto przewiduje przyszłoroczne wydatki na ponad 23 mld złotych. Deficyt w budżecie na 2023 rok ma wynieść 3,5 mld złotych.

