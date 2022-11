Mieszkańcy Wilanowa przeciwni inwestycji deweloperskiej. "Zagraża naszym domom" Adam Abramiuk 04.11.2022 20:33 Mieszkańcy Powsina na warszawskim Wilanowie przeciwni nowej inwestycji mieszkaniowej. Przy ulicy Zapłocie powstają trzy budynki na prawie 100 mieszkań, po obu stronach istniejących już szeregowców. Zdaniem lokatorów nowe budynki będą stanowić zagrożenie dla ich mieszkań, jednak nie zostali uznani za stronę.

Mieszkańcy ul. Zapłocie sprzeciwiają się powstającej po sąsiedzku inwestycji (autor: RDC)

Mieszkańcy z ul. Zapłocie złożyli do urzędu dzielnicy wniosek o ponowne przyjrzenie się inwestycji. Przedstawili opinię architekta, który wskazał, że powstające budynki są w wielu punktach niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czy z Warunkami Technicznymi.

- Inwestycja powstaje niezgodnie z planami - zaalarmowała Radio dla Ciebie pani Ewa. - Plan zakłada dwie kondygnacje i poddasze mieszkalne. Tu są w tej chwili trzy kondygnacje. Dach jest niezgodny z MPZM, ponieważ dachy są tu dopuszczone dwuspadowe, kryte dachówką. Tu deweloper zrobił takie przeszklenie udające dach. Budynki mają być wyniesione 90cm ponad poziom, ponieważ one są bardzo blisko naszej działki, to będziemy zalewani - tłumaczyła.

Mieszkańcy nie zostali uznani za stronę, więc nie mogą oficjalnie przestawić swojego stanowiska.

- Teraz staramy się interweniować w różnych urzędach - podkreśla pani Katarzyna. - W tej chwili czekamy na wszelkie odpowiedzi od instytucji, aczkolwiek bardzo szeroko stosowana jest tzw. spychologia. My tutaj mówimy piszcie tam, tamci mówią nie, bo my nic nie możemy i tak w kółko - zaznacza.

Decyzja na budowę została wydana kilka miesięcy temu przez byłą naczelnik wydziału architektury w urzędzie dzielnicy. Obecnie nie pełni już tej funkcji, a na jej stanowisku jest obecnie nowa urzędniczka.

- Wiceburmistrz nas zapewnił, że wniosek będzie rozpatrzony przez nową naczelnik wydziału - dodaje pani Ewa. - No ale to będzie się działo jakoś w połowie listopada. Zostanie zwołany zespół, trzeba będzie przejrzeć dokumentację, która jest bardzo obszerna. Zostaną zwołane osoby, które potrafią to wyczytać. Wszystko potrwa, a obawiamy się że budynek powstanie do końca miesiąca - mówi.

Ratusz ponownie przyjrzy się inwestycji

O komentarz Radio dla Ciebie poprosiło władze Wilanowa. Jak nas poinformowano, urząd ponownie przyjrzy się inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać przeprowadzone postępowanie wznowieniowe, o co zawnioskowali mieszkańcy.

- Oczywiście wysłuchamy ich głosu - zapewnia wiceburmistrz, Bartosz Wiśniakowski. - Podnoszą w tym wniosku argumenty, które mówią o tym, jakie są oddziaływania tej inwestycji i oczywiście, kiedy wpłynął do nas ten wniosek to zostało wszczęte takie postępowanie. Ono trwa i ramach tego postępowania będą analizowane argumenty podniesione przez mieszkańców. Obie strony tego postępowania będą mogły przedstawić swoje argumenty - podkreśla.

Jak poinformował nas burmistrz, sprawą ma zająć się niezależny zespół w urzędzie.

- Jeżeli potwierdzi się zdanie mieszkańców, zostaną uznani za stronę - dodaje Wiśniakowski. - Będzie dokonana taka samokontrola, no i w ramach tego, co trudno jest mi jeszcze dzisiaj przesądzić, mieszkańcy będą mogli dochodzić swoich praw, gdyby rzeczywiście oddziaływania przekraczały granice nieruchomości - wyjaśnia.

Budowa inwestycji cały czas postępuje. Obecnie powstaje pierwsza kondygnacja. Mieszkańcy złożyli wniosek do Wojewody o wstrzymanie trwającej inwestycji. Czekamy na komentarz w tej sprawie.

