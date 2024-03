Mieszkańcy kamienicy na Pradze Północ na dwa tygodnie w hotelu. Co dalej po pożarze? Mikołaj Cichocki 25.03.2024 16:31 Mają zapewniony dach nad głową na co najmniej dwa tygodnie. Cztery rodziny z ewakuowanej w nocy z powodu pożaru kamienicy na Brzeskiej 11 przebywają w hotelu. Około północy w ogniu stanęło poddasze budynku.

Rodziny ewakuowane z kamienicy na Brzeskiej 11 przez co najmniej dwa tygodnie będą mieszkać w hotelu. To, kiedy wrócą do domów, zależy od decyzji Nadzoru Budowlanego, który na miejscu bada stan techniczny obiektu. To po pożarze, do którego doszło w nocy na poddaszu budynku.

- Zapewniliśmy im miejsce pobytu na razie na najbliższe co najmniej dwa tygodnie w hotelu. No i czekamy tak naprawdę na dalsze decyzje, jeżeli chodzi o nadzór budowlany, o straż pożarną i o wszystkie instytucje, które będą decydowały o tym, czy mieszkańcy wrócą do tej kamienicy czy nie będzie takiej możliwości - mówi rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga-Północ Mateusz Kędzierski.

W kamienicy na 120 mieszkań zasiedlonych było 19.

Przyczynę pożaru ustalą biegli. Na miejscu pracowało 19 zastępów straży pożarnej. Strażacy działania zakończyli o godzinie 4.30. Nie było osób poszkodowanych.

