"Miasto nie radzi sobie z zimą" Magdalena Biejat w RDC o pracy warszawskiego ratusza Mariusz Niedźwiecki 21.12.2022 15:08 Zdaniem posłanki Lewicy, która była gościem Michała Kolanki - stolica nie przygotowała się odpowiednio do zimy. We wtorek gołoledź sparaliżowała całe miasto.

Magdalena Biejat (autor: RDC)

Do tej pory część chodników i ścieżek rowerowych nie jest odśnieżona.

- Poruszam się dużo po mieście, również komunikacją miejską, ale też na piechotę i nie dziwię się frustracji mieszkańców, bo rzeczywiście jest trudno. Wydaje się, że w tym roku śnieg i lód zaskoczyły drogowców wyjątkowo. Odtrąbili globalne ocieplenie i uznali, że nie trzeba się tym przejmować - powiedziała posłanka.

Posłanka skomentowała też wypadek na Pradze Północ. Na skrzyżowaniu Targowej i Kłopotowskiego poślizgnął się 38-latek, uderzył głową w chodnik i zmarł na miejscu.

Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył później, że za fragment chodnika, na którym doszło do wypadku, nie odpowiada miasto tylko właściciel kamienicy, która jest obok.

- Ja wierzę prezydentowi, kiedy mówi, że to nie miasto odpowiadało za ten kawałek chodnika. Zakładam, że to zostało sprawdzone, ale uważam, że prezydent miał po prostu szczęście w tej kwestii. Dlatego, że ja próbując się przedrzeć do Państwa szłam przez jakiś czas ulicą Rozbrat. Miasto odpowiada na pewno za ścieżki rowerowe i za część chodników, które leżą na przykład przy parkach. Nie były odśnieżone te chodniki i widać, że nie było odśnieżane od dawna - zaznacza.

Za odśnieżanie większości ulic i chodników w Warszawie odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta i poszczególne dzielnice.

Za pozostałe właściciele prywatni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

