Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym. Są wyniki badań stadionu RDC 24.02.2023 15:58 Mecz Polska – Albania ma się odbyć na Stadionie Narodowym. Rzecznik PGE Narodowego Małgorzata Bajer poinformowała, że wyniki specjalistycznych badań pozwalają na organizację meczów i innych wydarzeń.

Mecz Polska - Albania jednak na Narodowym (autor: PGE Narodowy)

Wyniki specjalistycznych badań, przeprowadzonych w ciągu ostatnich tygodni, pozwalają na organizację meczu Polska – Albania, zaplanowanego na 27 marca 2023 roku na PGE Narodowym.

– W ocenie ekspertów stadion jest miejscem bezpiecznym, a organizacja takich wydarzeń, czyli cało stadionowych nie jest zagrożona – mówi Radiu dla Ciebie rzecznik PGE Narodowego Małgorzata Bajer.

Jak dodaje, stadion przygotowuje się do organizacji meczu w ramach eliminacji do Euro 2024. – My jako operator PGE Narodowego przygotowujemy się do organizacji meczu Polska – Albania, który ma się odbyć właśnie na Stadionie Narodowym – podkreśla.

Szczegółowe informacje na temat wyników badań mają zostać przedstawione w poniedziałek 27 lutego o godz. o 12:00. PGE Narodowy zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i razem podejmują kroki, których celem jest dopełnienie wszelkich formalności wymaganych przez UEFA do organizacji tego spotkania.

Dlaczego PGE Narodowy został zamknięty?

Stadion został zamknięty 11 listopada ubiegłego roku po wykryciu podczas standardowego, corocznego przeglądu technicznego wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. Uszkodzeniu uległ jeden ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę. 14 listopada prezes operatora stadionu Włodzimierz Dola zapowiedział, że wadliwy element zostanie zabezpieczony specjalnym bypassem. Montaż dodatkowej konstrukcji trwał od 30 listopada.

„Niezwłocznie po wykryciu wady elementu konstrukcji stalowo-linowej dachu podjęliśmy natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie i odciążenie wadliwego elementu, a następnie przystąpiliśmy do ustalenia przyczyny i opracowania planu dalszych działań” – przekazał operator stadionu.

„W miesiąc po wykryciu wady zamontowany został bypass, który pozwolił na przywrócenie do działalności biznesowej części stadionu. Obecnie zespół ekspercki, składający się z wybitnych praktyków i profesorów z dziedziny konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa, odlewnictwa i spawalnictwa, wyraźnie wskazuje, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym, a organizacja wydarzeń zaplanowanych na 2023 rok nie jest zagrożona” – podkreślił.

Czytaj też: Cerkiew na Woli zyskała nową elewację