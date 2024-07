Tymczasowe Miasteczko Handlowe ma ruszyć jeszcze w sierpniu. Skąd opóźnienie?

Tymczasowe Miasteczko Handlowe zostanie otwarte w drugiej połowie sierpnia — zapewniają władze Marywilskiej 44. Spółka wydała w piątek komunikat, że nie uda się go uruchomić we wcześniej wskazywanym terminie, czyli 3 sierpnia. Przyczyny mają być „formalno-prawne oraz techniczne”. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, nie są to jednak powody, które oficjalnie miałyby wstrzymać otwarcie, a jedynie decyzja spółki, która chce być pewna bezpieczeństwa.