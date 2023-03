Marek Borowski w Poranku RDC: w sprawie Włodzimierza Karpińskiego trzeba zachować wstrzemięźliwość Adam Abramiuk 06.03.2023 11:50 Senator Koalicji Obywatelskiej skomentował na naszej antenie zatrzymanie sekretarza miasta, który jest podejrzany w tzw. aferze śmieciowej. Miał brać udział w ustawianiu przetargów z MPO

Marek Borowski (autor: RDC)

- Jeszcze nie do końca wiadomo jak ta sprawa wygląda - mówił na antenie RDC Marek Borowski.

- Generalnie tego rodzaju afery korupcyjne jeżeli są, to polegają na tym, że firmy, które świadczą jakąś usługę ubiegają się o kontrakt.Korupcja polega na tym, że go dostaje firma, która zapłaci pod stołem. Ale w tym przypadku był przetarg, wygrała firma, która oferowała najniższe ceny. W związku z tym po co miał płacić, jeżeli już oferował najniższe ceny - zauważa senator.

Zdaniem Marka Borowskiego, Rafał Trzaskowski nie powinien - przynajmniej na razie - odwoływać Karpińskiego z funkcji sekretarza miasta.

- Uważam, że nie. Dlatego że w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności - zaznacza.

Włodzimierz Karpiński ma zarzut przyjęcia blisko 5mln zł łapówki w związku z ustawianiem przetargów na odbiór odpadów w Warszawie. Został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy.

W piątek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy dot. tzw. afery śmieciowej.Radni zdecydowali na niej, że przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów organizowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania zbada Komisja Rewizyjna Rady Warszawy.

Za uchwałą Rady m.st. Warszawy w tej sprawie zlecenia głosowali niemal wszyscy obecni radni (jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).

Posłuchaj całej rozmowy: Marek Borowski w Poranku RDC