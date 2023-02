„Mama ginekolog” pod lupą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej RDC 08.02.2023 18:49 Sprawą Nicole Sochackiej-Wójcickiej, czyli influencerki, która poza kolejką miała przyjmować w ramach wizyt lekarskich znajome i rodzinę, zajął się Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.

„Mama ginekolog” pod lupą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (autor: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie/Mapy Google)

– Podejmujemy temat – mówi o sprawie „mamy ginekolog” rzeczniczka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Olga Rasińska. Niewykluczone, że kwestią tą zajmie się Okręgowy Sąd Lekarski.

– Do okręgowego rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej wpłynęło zgłoszenie, który z cała uwagą i dokładnością rozpatrzy tę sprawę. Co do zasady możemy powiedzieć, że przyjmowanie pacjentów w ramach środków publicznych pochodzących z NFZ po godzinach pracy lekarza nie powinno mieć miejsca i jest to sprzeczne z etyką lekarską – podkreśla Rasińska.

Również Narodowy Fundusz Zdrowia i władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego skontrolują Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, w którym zatrudniona jest Nicole Sochacki-Wójcicka.

W art. 83. Ustawy o izbach lekarskich czytamy, że sąd lekarski może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 zadania samorządu lekarzy pkt 3–3c.

