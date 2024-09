Stare koty bez szans na adopcje? Schronisko na Paluchu nie będzie ich promować

Schronisko na Paluchu w Warszawie nie będzie promować starych kotów do adopcji — o decyzji dyrektor poinformował nas miejski radny Tomasz Sybilski. W schronisku od dawna trwa konflikt między dyrekcją a wolontariuszami. Ci informują, że od 29 lipca mają zakaz wstępu do kociego szpitala. Oficjalny powód to „ryzyko przeniesienia kociego kataru i innych chorób na zdrowe koty”. W warszawskim azylu przebywa ponad 250 kotów, z czego około 140 to chore zwierzęta.