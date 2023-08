Kopnęła wózek z dzieckiem i zaatakowała matkę. Tymczasowy areszt dla 42-latki

Decyzją sądu do tymczasowego aresztu trafiła kobieta, która kopnęła w wózek z 6-miesięcznym dzieckiem, zaatakowała jego matkę i interweniujących policjantów. Okazało się, że to nie pierwsze agresywne zachowanie tej kobiety. 42-latka z warszawskiej Białołęki trafiła do aresztu na 3 miesiące.