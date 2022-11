Koniec dramatu mieszkańców dwóch kamienic na Ochocie? Udało się znaleźć miejsce zatoru Adam Abramiuk 21.11.2022 14:04 Koniec wodociągowego dramatu mieszkańców Ochoty coraz bliżej. Po 1,5 miesiąca od awarii, do której doszło przy Grójeckiej 70 i Dorotowskiej 7, udało się znaleźć miejsce zatoru. Ze względu na brak planów sieci, trzeba było wykopać głęboki na 4 metry.

Awaria kanalizacji na Ochocie (autor: RDC)

- Wybudowaliśmy nową studzienkę, co pozwoliło na bezpośrednie wprowadzenie sprzętu do udrażniania - mówi Andrzej Michalik, zarządca budynku przy Dorotowskiej. - Przyczyną jest prawdopodobnie zawał, czyli coś ścisnęło rurę, przesunęło rurę i dlatego się teraz ciągle zapycha. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wreszcie odnaleziono, gdzie kanalizacja wpływa do miejskiego odpływu. To jest około 150 metrów od budynku - wyjaśnia.



Jak dodaje Michalik, podczas usuwania zatoru z rur okazało się, że... nazbierały się tam śmieci, które dodatkowo blokowały przepływ.

- Znalazły się takie elementy, jak szmaty, mopy. To się uzbierało przez ostatnie 80 lat, bo tyle czasu ta kanalizacja mniej więcej ma. Dopóki ten przepływ był pełny, to się nic nie działo. Natomiast jakoś się zwęził. Te wszystkie śmieci zaczęły przepływać i zaczęły zagrażać -



Do awarii wodociągowej doszło na początku października. Mieszkańcy przez ponad dwa tygodnie byli odcięci od bieżącej wody i kanalizacji. Po usunięciu piachu z kanałów, udało się częściowo udrożnić przepływ, jednak problem pozostawał i trzeba było na nowo szukać zatoru.

Czytaj też: „Codziennie przepychamy tę samą studzienkę”. Awaria kanalizacyjna na Ochocie wciąż nieusunięta