Komunikacja miejska w Warszawie. Sprawdź zmiany na święta, Nowy Rok i Trzech Króli

Komunikacja miejska w Warszawie. Sprawdź zmiany na święta, Nowy Rok i Trzech Króli (autor: UM Warszawa)

Piątek 23 grudnia to pierwszy dzień wolny od zajęć szkolnych i dlatego nie będzie kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły. Autobusy i pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według rozkładów dnia powszedniego, tramwaje i metro według rozkładów specjalnych. Tego dnia na ulice wyjadą również autobusy linii specjalnej C40 na Cmentarz Północny.

W Wigilię 24 grudnia autobusy, tramwaje i pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według rozkładów dnia powszedniego, a metro według rozkładów specjalnych ze zmniejszoną częstotliwością – po godz. 15:00. Działać będzie również autobusowa linia C40. Po godz. 14.00 część autobusów i tramwajów zacznie zjeżdżać do zajezdni, a kursowanie wybranych linii zostanie zawieszone.

W święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego, ze zmniejszoną częstotliwością kursowania lub zawieszeniem wybranych linii autobusowych i tramwajowych. W nocy z 25 na 26 grudnia uruchomione będą nocne kursy metra.

Sylwester, Nowy Rok i Trzech Króli

W następnych dniach, tj. od 27 do 30 grudnia autobusy i pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według rozkładów dnia powszedniego, a tramwaje i metro według rozkładów specjalnych. Nie będzie kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły.

W Sylwestra, czyli 31 grudnia, obowiązywał będzie sobotni rozkład jazdy. Na linie nocne skierowane zostaną autobusy przegubowe.

W Nowy Rok (1 stycznia), będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego, ze zmniejszoną częstotliwością kursowania lub zawieszeniem wybranych linii autobusowych i tramwajowych.

W dniach 2-5 stycznia WTP wraca do normalnego funkcjonowania czyli rozkładów dnia powszedniego; jedynie tramwaje będą miały rozkład specjalny. W święto Trzech Króli (6 stycznia) będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

Szczegółowy rozkład jazdy od 23 grudnia do 6 stycznia:

23 grudnia (piątek):

autobusy i pociągi SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego,

tramwaje i metro będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

uruchomiona zostanie dodatkowa linia C40, łącząca stację metra Młociny z Cmentarzem Północnym,

zawieszone zostanie kursowanie linii: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2,

zawieszone zostaną kursy i podjazdy szkolne linii: 114, 121, 150, 163, 164, 201, 211, 401, 522,

skrócona zostanie trasa linii L24.

Wigilia – 24 grudnia (sobota):

autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy,

pociągi metra linii będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy, ze zmniejszoną częstotliwością po godz. 15.00,

uruchomiona zostanie dodatkowa linia C40, łącząca stację metra Młociny z Cmentarzem Północnym,

zawieszone zostanie kursowanie linii 13, 28, 31, 196, 200,

autobusy linii 106, 131, 133, 152, 153, 178, 193, 212, 263 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

od ok. godz. 14.00 zmniejszona zostanie częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów linii: 1, 2, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 23, 26, 33, 35, 75, 104, 108, 109, 111, 112, 116, 122, 131, 136, 138, 141, 143, 149, 154, 161, 165, 170, 172, 179, 180, 181, 186, 189, 191, 194, 203, 208, 209, 210, 217, 255, 500, 503, 507, 509, 519, 520, 522, 523, 527, 709, 727, 739, Z-4, L18,

od ok. godz. 14.00 zawieszone zostanie kursowanie linii autobusów i tramwajów linii: 4, 6, 22, 24, 27, 102, 107, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 129, 139, 156, 160, 168, 171, 177, 182, 187, 188, 192, 193, 201, 221, 222, 226, 228, 233, 234, 239, 249, 256, 409, 512, 514, 516, 518, 900, Z42, Z76,

od ok. godz. 14.00 autobusy linii 112, 154, 164, 190, 218, 521 i 735 będą kursowały skorygowanymi trasami,

tramwaje linii 78 będą kursowały na trasie skróconej (Os. Górczewska – Pl. Narutowicza).

W dniach 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie (niedziela, poniedziałek):

autobusy, tramwaje i pociągi SKM będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy,

pociągi metra będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy (dodatkowo w nocy 25/26 grudnia uruchomione zostaną kursy nocne),

autobusy i tramwaje linii: 1, 2, 9, 17, 22, 33, 106, 109, 112, 133, 136, 141, 152, 153, 165, 170, 172, 189, 194, 212, 255, 263, 523, 527, 900, Z-4 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

zawieszone zostanie kursowanie autobusów i tramwajów linii: 13, 28, 31, 102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 177, 182, 187, 188, 193, 196, 200, 201, 221, 222, 226, 228, 233, 234, 249, 256, 512, 514, 516, Z42, Z76,

tramwaje linii 78 będą kursowały na trasie skróconej (Os. Górczewska – Pl. Narutowicza).

autobusy linii 131, 134, 154, 164, 194, 218, 251, 521 i 735 będą kursowały skorygowanymi trasami,

W dniach 27-30 grudnia (wtorek – piątek):

autobusy i pociągi SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego,

tramwaje i metro będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

autobusy linii 125, 135, 194, 509, 518, 523, Z-4 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2,

zawieszone zostaną kursy i podjazdy szkolne autobusów linii: 114, 121, 150, 163, 164, 201, 211, 401, 522,

skrócone zostaną trasy linii 401, L24.

W dniu 31 grudnia – Sylwester (sobota):

autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy,

zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 196, 200,

większość linii nocnych będzie obsługiwana autobusami przegubowymi,

W dniu 1 stycznia – Nowy Rok (niedziela):

autobusy, tramwaje i pociągi SKM będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy,

pociągi metra będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

autobusy i tramwaje linii 1, 2, 9, 17, 22, 33, 106, 109, 112, 133, 136, 141, 152, 153, 165, 170, 172, 189, 194, 212, 255, 263, 523, 527, 900, Z-4 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy,

zawieszone zostanie kursowanie autobusów i tramwajów linii 13, 28, 31, 102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 177, 182, 187, 188, 193, 196, 200, 201, 221, 222, 226, 228, 233, 234, 249, 256, 512, 514, 516, Z42, Z76,

tramwaje linii 78 będą kursowały na trasie skróconej (Os. Górczewska – Pl. Narutowicza).

autobusy linii 131, 134, 154, 164, 194, 218, 251, 521 i 735 będą kursowały skorygowanymi trasami,

W dniach 2-5 stycznia (poniedziałek – czwartek):

autobusy, tramwaje i pociągi SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego,

tramwaje będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.

W dniu 6 stycznia – Trzech Króli (piątek):

autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy,

zawieszone zostanie kursowanie linii 126, 196, 200.

