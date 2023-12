Koleją na lotnisko w Modlinie. Jest umowa na dokumentację projektową Miłosz Kuter 07.12.2023 16:28 Pasażerowie dojadą pociągiem do lotniska w Modlinie. PKP PLK podpisało dziś umowę na projekt połączenia kolejowego. Plan zakłada powstanie dwutorowej linii od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego.

Pociągiem na Lotnisko w Modlinie (autor: Adam Struzik/X)

Lotnisko w podwarszawskim Modlinie zyska bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii między stacją Modlin a Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa/Modlin.

- Liczymy na to, że pod koniec 2025 roku będziemy mogli ogłosić przetarg na budowę - mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK. - Zakładając, że okres budowy tej linii to byłoby kolejne półtora roku, to same kwestie związane z certyfikacją kolejny rok, czyli pewnie dwa lata od podpisania umowy z wykonawcą robót bylibyśmy w stanie zaproponować rozkład jazdy dla przewoźników - wyjaśnia.

- Kwestie finansowe na najbliższe lata są już załatwione - mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski. - Zabezpieczyliśmy środki zarówno na przyszły rok budżetowy, jak i 2025. Będziemy również zabezpieczać środki w ramach Perspektywy Europejskiej 2021-2027 Funduszy Europejskich dla Mazowsza - dodaje.



Wartość projektu to ok. 4,9 mln zł. Linia będzie miała blisko 6 km długości.

