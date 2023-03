Kara finansowa i regularne kontrole. NFZ podjął decyzję ws. Mamy Ginekolog Adam Abramiuk 23.03.2023 14:31 Ponad 25 tysięcy złotych kary do zapłaty przez szpital i sprawdzenie list pacjentów oczekujących na wizytę. Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrolę w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. To po głośnej sprawie tzw. Mamy Ginekolog.

Kara finansowa i regularne kontrole. NFZ podjął decyzję ws. Mamy Ginekolog (autor: UCZKiN/Facebook)

NFZ analizował dwa wątki sprawy lekarki działającej na Instagramie pod nickiem Mama Ginekolog.

Kara finansowa jest związana z pierwszym wątkiem - kobieta przyznała, że spędziła 10 dni na oddziale lecznicy nie dlatego, że była chora, ale po to, by opiekować się swoim dzieckiem. Ta „hospitalizacja” była finansowana z publicznych środków. Stąd wezwanie szpitala do zapłaty kary za niesłusznie rozliczony pobyt w placówce.

Przyjęcia poza kolejką

Jest też druga odsłona sprawy związanej z lekarką. Kobieta przyznała w internetowej relacji na żywo, że przyjmuje znajomych i rodzinę poza kolejką. Tu NFZ zarzucił lecznicy, że podczas kontroli albo nie przekazywała, albo opóźniała przekazanie dokumentacji w tej sprawie. Dlatego fundusz zapowiedział regularne, kompleksowe sprawdzanie list pacjentów czekających na wizytę.

NFZ o sprawie Mamy Ginekolog powiadomił też Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

