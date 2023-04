Utrudnienia w centrum Warszawy. W niedzielę uroczystości w związku z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej 15.04.2023 17:41 W niedzielę odbędą się uroczyste obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział we mszy św. w intencji ofiar katastrofy. Prezes PiS Jarosław Kaczyńskich o godz. 21 będzie przemawiał przed Pałacem Prezydenckim.

W niedzielę uroczystości 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej (autor: KPRP/Twitter)

W tym roku obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przeniesione z 10 kwietnia, który wypadł w Święta Wielkanocne, na niedzielę 16 kwietnia.

O godz. 8 zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa, a przed Pałacem Prezydenckim o 8.41 zaplanowany jest Apel Pamięci. Następnie - o godz. 9.00 i 9.15 - zostaną złożone wieńce pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Przez cały dzień przewidziane są pokazy filmowe i koncerty przed Pałacem Prezydenckim.

O godz. 19 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy.

Po mszy zaplanowany jest Marsz Pamięci z katedry pod Pałac Prezydencki. O godz. 21 przed Pałacem Prezydenckim przewidziane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Utrudnienia w komunikacji

W godzinach 6-12 z ruchu wyłączone będą ulice: Focha, Królewska, Moliera, pl. Piłsudskiego oraz Wierzbowa. Od początku kursowania do około południa na trasy objazdowe będą kierowane autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

Autobusy linii 106, jadąc na południe Warszawy przejadą przez pl. Grzybowski by dotrzeć do ulicy Emilii Plater, zawrócić i ulicą Świętokrzyską, dojechać do swojej podstawowej trasy. W stronę pętli Ostroroga, od skrzyżowania Świętokrzyska-Mazowiecka, autobusy będą kursowały przez ulice Świętokrzyską i Marszałkowską.

Linia 111 w kierunku Gocławia zostanie skierowana od placu Bankowego prosto Marszałkowską, dalej przez al. Jerozolimskie do ronda de Gaulle’a. W drugą stronę autobusy od skrzyżowania Świętokrzyskiej i Mazowieckiej pojadą Świętokrzyską i Marszałkowską do placu Bankowego.

Linie 116, 180 i 503 w kierunku Wilanowa i Natolina Płn. Zostaną skierowane od placu Krasińskich ulicą Kapucyńską do trasy W-Z i dalej Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi do podstawowych tras. W kierunku Chomiczówki i Konwiktorskiej pojadą Świętokrzyską, Marszałkowską i Senatorską do Miodowej.

Linie 128 i 175 zostaną wycofane z pętli przy pl. Piłsudskiego. Od skrzyżowania ulic Marszałkowska-Królewska pojadą ulicą Królewską, przez pl. Grzybowski, Twardą, Emilii Plater, gdzie zawrócą na wysokości ul. Siennej i zatrzymają się na tymczasowej pętli Emilii Plater 02. Wracając, zarówno na Szczęśliwice, jak i Lotnisko Chopina, obie linie pojadą tą samą trasą objazdową do Marszałkowskiej i tras podstawowych.

Autobusy linii 178 i 518, jadąc w stronę Skoroszy i Emilii Plater z ulicy Miodowej skręcą w Kapucyńską i przez Trasę W-Z dotrą na pl. Bankowy i Marszałkowską. W drodze powrotnej na Konwiktorską i Nowodwory, u zbiegu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, będą kierowane na północną część ulicy Marszałkowskiej, a następnie w prawo w Senatorską.

Linia 222 nie dojedzie do pętli przy ulicy Bielańskiej. Na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej skręci w Świętokrzyską by dotrzeć do Emilii Plater i tymczasowej pętli Emilii Plater 02. Autobusy tej linii, w drodze na Spartańską, przejadą przez Emilii Plater, Świętokrzyską by dotrzeć do Nowego Światu i swojej stałej trasy. Dodatkowe informacje są opublikowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

