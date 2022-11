Jest szansa na zażegnanie kryzysu w dwóch kamienicach na Ochocie. Udało się namierzyć miejsce awarii Cyryl Skiba 10.11.2022 14:01 Dziura na prawie pięć metrów, ale udało się dokopać do zapchanej rury. Mieszkańcy kamienic przy Dorotowskiej 7 i Grójeckiej 70 na Ochocie wciąż mierzą się z zalanymi piwnicami i brakiem bieżącej wody. Problem z kanalizacją trwa od miesiąca.

Awaria kanalizacji na Ochocie (autor: RDC)

Na miejscu pracuje koparka. Przez użycie ciężkiego sprzętu zdewastowane zostało całe podwórko, ale - jak tłumaczy wykonawca - to jedyny sposób.

- Wykopany został kolejny dół, 5-metrowa dziura. Znaleźliśmy, gdzie idzie rura pomiędzy budynkami. Rura została rozkuta i okazało się, że w tej rurze jest zator. Wydaje się, że już powolutku dojdziemy do tego, gdzie ten zator się tworzył i zostanie on usunięty - mówi Andrzej Michalik, zarządca kamienicy przy Dorotowskiej.



Do awarii doszło 10 października. Na początku mieszkańcy nie mogli w ogóle korzystać z wody i kanalizacji. Teraz uruchamiana jest czasowo. Pod koniec października wykryty zator w innym miejscu został usunięty. Po paru dniach okazało się, że sieć wciąż nie jest w pełni drożna.

Ten temat monitorujemy od samego początku po informacji od naszych słuchaczy - zachęcamy do kontaktu przez zakładkę na rdc.pl - "zgłoś temat".

Czytaj też: Odcinek S7 między Lesznowolą a Tarczynem otwarty jeszcze przed Bożym Narodzeniem [WIDEO]