Jest szansa na remont ulicy Renesansowej Adam Abramiuk 29.11.2022 11:12 Mieszkańcy ulicy Renesansowej domagają się jej pilnego remontu. To jedna z najbardziej zaniedbanych dróg na Bielanach. Jezdnia jest dziurawa, a na wjeździe stoi znak ostrzegawczy "uwaga, zły stan techniczny". Utrudnieniem w modernizacji jest to, że ma ona wielu właścicieli.

Jest szansa na remont ul. Renesansowej (autor: Warszawski Rowerzysta/Facebook)

- Problemem w naprawie jest biurokracja i kilku właścicieli - mówi zastępca burmistrza dzielnicy, Włodzimierz Piątkowski. - Mamy zróżnicowanie własnościowe, to znaczy są tam działki zarówno m.st. Warszawy, jak i osób fizycznych. Szczególnie trudne jest prowadzenie inwestycji w sytuacji właśnie takiej zróżnicowanej sytuacji prawnej. Pomysłem jest to, żeby zrealizować ją w ramach specustawy drogowej, czyli będzie to się łączyło z wywłaszczeniem tych osób prywatnych - tłumaczy.

Ulica wymaga jednak pilnej naprawy, dlatego dzielnica planuje w najbliższym czasie szybki, doraźny remont.

- Pomoże w tym dojście do porozumienia ze spółdzielnią WSBM "Chomiczówka" - dodaje Piątkowski. - Z początkiem grudnia, w ciągu najbliższych kilku dni sfinalizujemy kwestię porozumienia z WSBM a dzielnicą. WSBM jako były użytkownik wieczysty, ponieważ spółdzielnia zrzekła się prawa, też jest zobowiązania do doprowadzenia tych naniesień do stanu umożliwiającego bezpieczne poruszanie się - wyjaśnia.

Kompleksowa przebudowa planowana jest w kolejnych latach. Z początkiem przyszłego roku dzielnica ruszy z pracami projektowymi.

