Mieli być wulgarni wobec kierowcy. Jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie policjantów Cyryl Skiba 21.11.2022 15:33 Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów, którzy wulgarnie zachowywali się w stosunku do Gruzina - kierowcy z przewozu osób. Nagranie z zachowania funkcjonariuszy publikowano w mediach społecznościowych. Film pochodzi z interwencji policji z 24 października przy ulicy Lipowej w Warszawie.

Policja (autor: KSP)

Gdy kierowca pokazał prawo jazdy, jeden z funkcjonariuszy wulgarnie zarzucił mu, że jest podrabiane.

O konsekwencje dla funkcjonariuszy po tej interwencji zapytaliśmy rzecznika śródmiejskiej policji Roberta Szumiatę.

- Przełożony policjantów podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nich. To postępowanie jest w toku, w najbliższym czasie będzie wiadomo, jaką karę poniosą funkcjonariusze za to, co zrobili - powiedział.



Policja prowadzi ostatnio wzmożone kontrole kierowców z popularnych aplikacji.

Pod koniec października w dużej akcji zatrzymanych zostało 12 kierowców, którzy mieli podrobione prawa jazdy i inne dokumenty. Część z nich była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wylegitymowano wtedy łącznie 189 osób oraz skontrolowano 177 pojazdów.

Dzisiaj zainicjowano z kolei akcję "Świadomość" skierowaną do kobiet korzystających z tych usług, zwłaszcza nocami po imprezach. Od początku roku prokuratura wszczęła 32 postępowania dotyczące przemocy seksualnej kierowców wobec pasażerek.

