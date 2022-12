Jest porozumienie w sprawie budowy kolejnego odcinka II linii metra. „Wkrótce ruszą prace” Przemysław Paczkowski 02.12.2022 17:06 Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał, że sukcesem zakończyły się rozmowy z wykonawcą i wkrótce zostanie podpisany aneks do umowy na budowę ostatnich przystanków podziemnej kolejki na Bemowie.

Jest porozumienie w sprawie budowy kolejnego odcinka II linii metra (autor: Maciek Czerski/Metro Warszawskie)

Miasto porozumiało się z wykonawcą trzech stacji metra – Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacji techniczno-postojowej na drugiej linii metra. Wykonawca, firma Gülermak, chciała renegocjacji zawartego w 2018 roku kontraktu w związku z rosnącymi kosztami.

– Od wielu miesięcy toczyły się między nami bardzo trudne negocjacje. Dzisiaj odnieśliśmy sukces i porozumieliśmy się. Będą kontynuowane prace, jeżeli chodzi o kolejne stacje na Bemowie – przekazał Rafał Trzaskowski na zwołanej w piątek przed ratuszem konferencji prasowej dotyczącej budowy II linii metra.

– Długość tego odcinka to prawie cztery kilometry. To będzie zakończenie budowy drugiego odcinka metra. Wiemy już mniej więcej, o jakich kwotach będziemy mówić, ale to wszystko będzie indeksowane o inflację – dodał prezydent.

Metro na Bemowo – porozumienie

Rozmowy w tej sprawie trwały od października. Wtedy wydano ostatnie z pozwoleń na budowę, czyli wykonawca drugiej linii metra czekał na nie prawie dwa lata. W tym czasie sygnalizował, że realizacja kontraktu zgodnie z kosztorysami z 2018 roku nie będzie możliwa. W piątek strony osiągnęły ustne porozumienie.

Rafał Trzaskowski zapewnił, że prace wkrótce ruszą nad budową ostatnich przystanków metra.

Metro podpisało umowę z konsorcjum Gülermak i Astaldi na realizację ostatniego, zachodniego odcinka II linii w listopadzie 2018 r. Kontrakt jest realizowany w formule projektuj i buduj.

Ważne porozumienie z wykonawcą ostatniego odcinka #metro2. Negocjacje trwały długie miesiące, nie ułatwiała ich niestabilna sytuacja - pandemia, wojna w Ukrainie, rosnące ceny materiałów. Ale mamy to - budowa stacji Lazurowa, Chrzanów, Karolin i STP Mory jest niezagrożona. pic.twitter.com/Rdtn3G2cWm — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 2, 2022

