Jedna osoba zatrzymana w związku z pożarem w salonie urody w Wawrze RDC 30.01.2023 12:03 Jedna osoba zatrzymana po pożarze salonu urody w Wawrze. Do zdarzenia doszło w niedzielę przy ulicy Poezji. Mieszkańców bloku ewakuowano dwukrotnie – w trakcie gaszenia pożaru, jak i po znalezieniu przez policjantów nieznanej walizki.

Pożar u fryzjera w Wawrze – jedna osoba zatrzymana (autor: Pixabay)

Do pożaru salonu urody doszło w niedzielę w warszawskim Wawrze. Ewakuowano 50 osób.

– Została zabezpieczona walizka, w której znajdował się pojemnik z cieczą, na ten moment nieznanego pochodzenia, prawdopodobnie łatwopalną. Czym była ta substancja i jaka była jej rola, będą zajmować się biegli, którzy poddadzą analizie wszystko to, co na miejscu zdarzenia zostało zabezpieczone – mówi Radiu dla Ciebie Joanna Węgrzyniak z komendy na Pradze-Południe.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru, a także pochodzenie nieznanej walizki.

Do sprawy została zatrzymana jedna osoba. – W tej chwili jest za wcześnie, jest to osoba zatrzymana do sprawy, nie zostały jej ogłoszone żadne zarzuty, współpracujemy z prokuraturą. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia – dodała Węgrzyniak.

