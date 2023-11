„Jeden z najspokojniejszych Marszy Niepodległości”. Policja podała pierwsze dane RDC 11.11.2023 19:57 Na godz. 18:30 zatrzymano 56 osób, zabezpieczono ponad 1100 środków pirotechnicznych - poinformowała stołeczna policja po Marszu Niepodległości, który w sobotę po południu odbył się w Warszawie. Uczestnicy przeszli z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. W pochodzie wzięło udział około 40 tys. uczestników - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marsz Niepodległości (autor: PAP/Kalbar)

Jest to jeden z najspokojniejszych Marszy Niepodległości. Dla nas ważne były czynności wyprzedzające. Na godz. 18:30 zatrzymano 56 osób, zabezpieczono ponad 1100 środków pirotechnicznych. Wszystkim życzymy bezpiecznego świętowania, jest jeszcze kilka godzin. My działamy dalej 💪 pic.twitter.com/aZc8U9u8WO — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2023

Rzecznik Sylwester Marczak przekazał, że osoby zatrzymano zarówno przed, jak i w trakcie odbywającego się marszu. Byli to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.

- Dużo osób zostało zatrzymanych w czasie czynności wyprzedzających, ale także w trakcie trwania wydarzenia. Mamy np. osobę zatrzymaną, która kierowała pojazdem pomimo obowiązującego zakazu. Ale też osoby, które posługiwały się fałszywym dokumentem - wyjaśnił Marczak.

Większość zatrzymań związanych z narkotykami

Podkreślił, że komendant główny policji tradycyjnie skierował do Warszawy duże siły i środki do wsparcia działań zmierzających do zabezpieczenia centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, ale także Marszu Niepodległości.

- Mamy do czynienia ze spokojnym zgromadzeniem. Pojawiały się incydenty, takie jak zawsze - powiedział rzecznik KSP. Wyjaśnił, że chodzi o odpalane race, czy sytuację, gdy trasę marszu zablokowali aktywiści klimatyczni.

- Łącznie sześć osób usiadło na trasie. Zgodnie z przepisami organizator zwrócił się z żądaniem opuszczenia trasy przemarszu, osoby nie posłuchały. Stąd wniosek organizatora do policji o usunięcie tych osób. Działania zostały podjęte, użyto siły i przeniesiono te osoby w miejsce bezpieczne. Będą w tym przypadku skierowane wnioski do sądu o ukaranie - wyjaśnił.

Przekazał, że najpoważniejszy incydent, do którego doszło, to zrzucanie przez grupę osób przechodzących mostem Poniatowskiego rac w kierunku stacji benzynowej, znajdującej się pod mostem. - Cztery osoby zostały zatrzymane, są z nimi prowadzone czynności - dodał.

- Większość zatrzymanych osób, około czterdziestu, to takie, które posiadały narkotyki. Kolejny raz, duża liczba osób zatrzymanych to te, które były poszukiwane - powiedział.

Zaznaczył jednak, że dużo materiałów pojawia się już po zakończeniu wydarzeń. - Nie zdziwią się, że one pojawią. Będą poddawane szczegółowej analizie a następnie poddane ocenie prawno-karnej ze strony prokuratury - wyjaśnił.

Marczak pytany był o incydent palenia flag Unii Europejskiej i tęczowej.

- Jeśli chodzi o palenie flagi, to musimy zwrócić uwagę na przepis mówiący, skąd ta flaga pochodzi, jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było mówić o kwalifikowaniu, jako konkretne przestępstwo. To będziemy analizować - skomentował dodając, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osób, a później zabezpieczenie mienia.

Przekazał, że działania polegające na kontroli pirotechnicznej zakończyły się negatywnie. - Nie znaleziono niczego - dodał.

Kiedy ostateczny raport?

Ocenił, że z perspektywy policji z lat wcześniejszych, to był jeden z bezpieczniejszych Marszów Niepodległości

Przekazał, że ostateczny raport może być najwcześniej jutro rano, ale to też nie będą liczby ostateczne. - Jak to wynika z doświadczeń, bywało tak, że nawet kilka dni, czy tygodni po wydarzeniu, dochodziły nam kolejne przestępstwa - dodał.

Podkreślił, że w Warszawie w tym czasie było kilka tysięcy policjantów. - Było to jedno z największych zabezpieczeń, biorąc pod uwagę siły policji, w ostatnich latach - dodał.

Marsz Niepodległości przed godz. 15 w sobotę wyruszył z ronda Dmowskiego w Warszawie.

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać było znaczne siły policji, a także Straży Marszu Niepodległości, która szła na czele manifestacji. Nad centrum miasta latał policyjny śmigłowiec.

40 tys. uczestników

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po godz. 16 przekazał, że sytuacja na ulicach Warszawy jest pod kontrolą, jest spokojnie. Choć podkreślił, że nadużywane są środki pirotechniczne.

- Oceniamy ten marsz na mniej więcej 40 tysięcy uczestników. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie przez te najbliższe godziny - podkreślił.

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Uczestnicy mieli ze sobą flagi narodowe, część biało-czerwone opaski na ramionach, inni poprzypinali do kurtek kotyliony. Niektórzy założyli też wianki i czapki w narodowych barwach.

Widać też było transparenty z hasłami: "Bóg, honor, ojczyzna", "Tak dla życia" czy "Warto być Polakiem". Wznoszono okrzyki takie jak: "Duma, duma, narodowa duma", "Jeszcze Polska nie zginęła". Niektórzy uczestnicy odpalali race.

Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.

Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

