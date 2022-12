Jak Warszawa radzi sobie z zimą? Prawie 14 tys. interwencji od początku grudnia RDC 20.12.2022 17:53 Od początku miesiąca Straż Miejska w Warszawie odebrała 859 zgłoszeń związanych z zimą i zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi. Podjęto 1359 interwencji, 26 zarządców pouczono, a 8 ukarano mandatami karnymi.

Jak Warszawa radzi sobie z zimą? (autor: Kalbar/PAP)

Problemy związane z odśnieżaniem, oblodzeniem, czy zagrożeniem spadającymi soplami można zgłaszać do Straży Miejskiej. W dniach od 1 do 20 grudnia odebrała ona 859 zgłoszeń związanych z zimą i zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi. Najczęściej zgłoszenia pochodziły z dzielnic: Śródmieście (116), Wola (108), Mokotów (91), Bielany (81), Praga Południe (80).

W sumie podjęto 1359 interwencji. Ratusz zaznaczył, że w tej liczbie znajdują się również nieprawidłowości, które zostały zauważone w trakcie wspólnych patroli Straży Miejskiej i Zarządu Oczyszczania Miasta. W efekcie tych interwencji wobec 8 zarządców zastosowano mandaty karne, a 26 zarządców pouczono.

We wtorek rano 38-letni mężczyzna przewrócił się na chodniku na Pradze-Północ, prawdopodobnie uderzył głową o chodnik i zmarł.

Do tragicznej sytuacji odniósł się prezydent Warszawy. – Nie ma nic do zarzucenia miejskim służbom oczyszczania miasta."Z moich informacji jasno wynika, że za ten fragment chodnika nie odpowiada miasto, tylko prywatny podmiot. Staramy się egzekwować, żeby również prywatne podmioty odśnieżały tam, gdzie są za to odpowiedzialne – powiedział Trzaskowski. Złożył też kondolencje rodzinie zmarłego.

W całej stolicy od rana sytuacja na drogach i chodnikach była fatalna. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. Od rana na żadnej z 38 ośmiu stacji wyczekiwania pogotowia ratunkowego nie było ani jednego wolnego ambulansu.

Śliskie chodniki i drogi sprawiły, że od rana intensywnie pracowało pogotowie. Rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała we wtorek, że od rana w Dyspozytorni Medycznej w Warszawie, obejmującej stolicę i powiaty okołowarszawskie odnotowało 500 zgłoszeń, z czego 80 proc. stanowiły urazy.

