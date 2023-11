Jak stworzyć estetyczną reklamę? „Rewolucje Reklamowe” Porozumienia dla Pragi Miłosz Kuter 09.11.2023 11:44 Reklamy można robić inaczej. Udowadnia to stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi, które przygotowało dla przedsiębiorców z warszawskiej dzielnicy „Rewolucje Reklamowe”. Celem projektu jest promocja dobrych praktyk reklamowych oraz praskiego dziedzictwa.

Jak stworzyć estetyczną reklamę? „Rewolucje Reklamowe” Porozumienia dla Pragi (przykład estetycznej reklamy) (autor: FB/Michalski dla Pragi)

Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi zaprasza chętnych przedsiębiorców do udziału w projekcie którego celem jest m.in. promocja dobrych praktyk reklamowych. Jak informuje Krzysztof Michalski z Porozumienia dla Pragi, projekt organizowany jest we współpracy z władzami miasta.

– Celem projektu jest z jednej strony edukacja przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie dobrej estetycznej reklamy, a z drugiej strony uwrażliwienie na elementy dawnych reklam. Mam tutaj na myśli murale reklamowe, różnego rodzaju napisy, pozostałości neonów, oryginalne dawne witryny – mówi Michalski.

Program zakłada spacery edukacyjne i szkolenia o tym jak robić dobre reklamy. Jak dodaje Krzysztof Michalski – przewidziano także konkurs.

– Chcemy trzem przedsiębiorcom, którzy jakby zostaną zakwalifikowani do tego projektu pomóc właśnie poprzez na przykład stworzenie odpowiedniego szyldu czy reklamy świetlnej, która zaświeci wy takiej witrynie danego lokalu. No i to też będzie podpowiedź, w jakim kierunku dalej można taką metamorfozę przeprowadzać – informuje Michalski.

Zgłoszenia do „Reklamowych Rewolucji” trwają do 13 Listopada. Szczegóły na facebook'owym profilu Porozumienia dla Pragi.