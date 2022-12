Jak straż miejska w Warszawie sprawdza miejsca niebezpieczne ze względu na śnieg i lód? Adam Abramiuk 21.12.2022 19:14 Ponad 630 zawiadomień na numer 19155 w związku z lodem lub śniegiem na ulicach Warszawy. Jak przypomina miasto, różni zarządcy terenu lub budynków są odpowiedzialni za usuwanie zagrożeń. Są one też wykrywane przez patrole straży miejskiej – od piątku funkcjonariusze odnaleźli 517 takich miejsc.

Jak straż miejska w Warszawie sprawdza zagrożenia związane z zimą? (autor: Straż Miejska Warszawa)

O tym, jakie działania w związku z zimą prowadzą strażnicy miejscy w Warszawie, mówi rzecznik tych służb Sławomir Smyk: – Sprawdzają ciągi komunikacyjne, również to, czy na dachach nie znajdują się nawisy śnieżne bądź lodowe. W chwili ujawnienia nieprawidłowości takich jak zanieczyszczenie terenu, zalegający na chodnikach śnieg, lód, a także stwierdzenie, że na dachach są nawisy śnieżne lub lodowe, strażnicy w pierwszej kolejności sprawdzają, czy zaistniałe nieprawidłowości zagrażają bezpieczeństwu osób.

Zarządcy, którzy nie usuną zagrożenia, mogą zostać ukarani mandatem.

Jak dodaje rzecznik straży miejskiej, często problemem jest jednak ustalenie, kto dokładnie jest odpowiedzialny za dane miejsce. – Od 16 do 20 grudnia dwieście piętnaście spraw zostało przekazane podmiotom kompetentnym do podjęcia działań. Strażnicy nałożyli dwa mandaty karne, zastosowali osiem środków oddziaływania poprzez pouczenie, polecenie bądź ostrzeżenie, a sto jedenaście spraw zostało przekazane do realizacji przez rejonowych, którzy odwiedzą właścicieli nieruchomości. Jeżeli ujawnią, że dana osoba popełniła wykroczenie, wyciągną surowe konsekwencje – zapewnia Smyk.

We wtorek w związku z gołoledzią przez niemal cały dzień działało pogotowie.

Na Pradze-Północ zaś doszło do tragedii – 38-latek poślizgnął się na chodniku i zmarł na miejscu. Prezydent Rafał Trzaskowski odciął się jednak od odpowiedzialności za tę tragedię i powiedział, że miejscem zarządzał podmiot prywatny.

