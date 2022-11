Inteligentny opatrunek doktorantów Politechniki Warszawskiej wyróżniony Adrian Pieczka 22.11.2022 18:51 Doktoranci Politechniki Warszawskiej zwyciężyli w konkursie o Nagrodę Jamesa Dysona, brytyjskiego miliardera i światowego producenta sprzętu AGD. Nasi naukowcy stworzyli SmartHEAL, czyli inteligentny opatrunek, dzięki któremu łatwiej zapobiegać infekcjom.

15 Doktoranci PW z nagrodą od Dysona (autor: Politechnika Warszawska)

SmartHEAL to opatrunek do diagnozy ran przewlekłych. – Chodzi o zbadanie stanu rany i spojrzenie pod plaster bez konieczności zdejmowania go. W SmartHEAL połączone są dwa urządzenia: sensor elektrochemiczny, który jest w stanie zbadać pH rany, od którego zależny jest stan rany, wszystkie te informacje są przesyłane za pomocą anten do urządzenia, które to odczytuje – tłumaczy jeden z twórców opatrunku Tomasz Raczyński.

Opatrunek jest wykonany z elektroniki elastycznej, dzięki czemu ma być wygodny dla pacjentów.

Jest to urządzenie biomedyczne, przez co nie jest łatwo wprowadzić je na rynek. – Musimy bardzo zadbać o to, by to, co wykonujemy, nie stwarzało większego zagrożenia dla osób, które będą z tego korzystać. Pomijając podstawowe badania, które cały czas się odbywają, musimy wykonać badania biozgodności, później przeprowadzić badania kliniczne, a na koniec uzyskać certyfikację medyczną, zanim będziemy mogli wprowadzić ten produkt na rynek – wylicza.

Tomasz Raczyński, Piotr Walter i Dominik Baraniecki otrzymali 162 tysiące złotych na dalszy rozwój swojego projektu.

Pierwsze opatrunki SmartHEAL w powszechnym użytku mogą pojawić się za cztery lata.

W Polsce konkurs odbył się po raz drugi. W ubiegłym roku w krajowym etapie zwyciężył XTRUDE ZERO – pomysł Mike’a Ryana i Aleksandra Trakula. Studenci Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu zaprojektowali maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstowe maseczki chirurgiczne.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA