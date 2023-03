Hotel Sobieski bez wpisu do rejestru zabytków. Elewacja zmieni kolory Przemysław Paczkowski 02.03.2023 20:49 Budynek Hotelu Sobieski nie będzie miał pełnej ochrony konserwatorskiej - poinformował nas rzecznik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Andrzej Mizera. Wyjaśnił, że wniosek wpłynął za późno. Oznacza to, że elewacja może być przemalowana.

Hotel Sobieski bez wpisu do rejestru zabytków. Elewacja może zmienić kolory (autor: Ochocianie/Twitter)

- Jakakolwiek procedura wszczęcia wpisu do rejestru będzie musiała wstrzymać te prace, co w związku z tym może mocno skomplikować ten proces, a nawet możemy się narazić na pewnego rodzaju roszczenia dotyczące odszkodowań. A tego byśmy chcieli oczywiście uniknąć. Obecnie uważamy, że jedynym rozwiązaniem ochrony architektury budynku jest tutaj dokumentacja poprzez wykonanie zdjęć i publikacja - mówi Andrzej Mizera.



O wpis do rejestru zawnioskował stołeczny konserwator.

- To miało tymczasowo uchronić hotel przed przemalowaniem - mówi Michał Krasucki. - Hotel budzi emocje głównie poprzez kolorystykę i to, co jest jego największą zaletą, jest jednocześnie jego największą wadą. To jest estetyka postmodernizmu i to jest charakter tej architektury, tego momentu. Stąd wnioskowaliśmy do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o to, żeby dał czas na dyskusję nad właściwą formą ochrony. Przypomnę, że rozpoczęcie procedury zatrzymuje prace - tłumaczy.





W ostatnich dniach przy budynku pojawiły się rusztowania.

Wtem! Hotel Sobieski zmienia barwy!

Dziś zostały rozstawione rusztowania. Jutro rozpoczynają się roboty na elewacji. Jak dowiedzieliśmy się od robotników, obejmą one zmianę kolorystyki.

O planach właściciela hotelu w sprawie tej zmiany pisaliśmy miesiąc temu.

Hotel Sobieski powstał w 1992 roku. Jego cechą jest urozmaicona kolorystyka - kolory niebieski, żółty, brązowy i pomarańczowy. Obecnie należy do sieci hoteli Radisson Blu.

