Gruzin, który dźgnął ochroniarza w drogerii na Pradze, w areszcie RDC 28.11.2022 11:19 22-letni obywatel Gruzji, który zranił nożem pracownika ochrony w drogerii na warszawskiej Pradze-Północ, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Gruzin, który dźgnął ochroniarza w drogerii na Pradze, w areszcie (autor: KSP)

Do zdarzenia doszło w piątek 25 listopada w jednej z drogerii przy ul. Targowej na Pradze-Północ. – Informacja o rannym pracowniku ochrony dotarła do policjantów, którzy bardzo szybko pojawili się na miejscu. Mundurowi zatrzymali agresywnego 22-latka. Ranny pracownik ochrony trafił do szpitala – poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.

– Z ustaleń policjantów wynikało, że obywatel Gruzji został przyłapany na kradzieży perfum o wartości 180 złotych. Ucieczkę ze sklepu udaremnił mu pracownik ochrony. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której 22-latek wyjął nóż i zranił ochroniarza w brzuch – wyjaśniła komisarz.

Wskazała, że policjanci po kontakcie z personelem szpitala ustalili, że obrażenia ciała, których doznał pracownik drogerii, nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. – Od mężczyzny przyjęto zawiadomienie – dodała.

Zatrzymany 22-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. – Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży rozbójniczej w zbiegu z uszkodzeniem ciała 49-latka i narażeniem go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.

– Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie tymczasowym – dodała prokurator. Może mu grozić do 10 lat więzienia.

