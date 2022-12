Grochowska nadal zamknięta po awarii wodociągowej. Utrudnienia do popołudnia RDC 10.12.2022 09:33 W sobotę rano dyżurny miasta Warszawa poinformował, że wodociągowcy wciąż pracują na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, gdzie w piątek po południu zapadła się jezdnia w wyniku awarii wodociągowej. Normalny ruch ma być przywrócony w tym miejscu po południu.

Awaria wodociągowa na Grochowskiej (autor: MPWiK Warszawa)

Na Grochowskiej i Zamienieckiej od piątku są ogromne utrudnienia w ruchu. W wyniku awarii wodociągowej zapadał się tam jezdnia. Początkowo zamknięte zostały trzy pasy jezdni ulicy Grochowskiej - dwa w kierunku Wawra i jeden do centrum.

Na objazdy została skierowana komunikacja miejska.

"W związku z awarią wodociągową linie autobusowe 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730, Z42, N03, N21, N24, N71 skierowane zostały na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Awaria na Grochowskiej

Na ulicy Grochowskiej doszło do awarii magistrali, w wyniku czego podmyta została jezdnia.

"Wodociągowcy dotarli do miejsca rozszczelnienia magistrali - jest pęknięta od spodu. Niezbędne jest odsłonięcie dłuższego odcinka, aby ocenić, jak długi fragment trzeba będzie wymienić. Jest to żeliwna magistrala o średnicy 30 cm" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na Facebooku. "Pracujemy do skutku, także w nocy" - dodali wodociągowcy w piątek.

Czytaj też: Inwestycja przy Twierdzy Modlin. "Zachowamy zabytkowy charakter"