Dziś przesłuchanie prezydenta Warszawy w prokuraturze regionalnej w Szczecinie Adrian Pieczka 12.12.2022 10:11 Chodzi o głośną sprawę współpracy szefa biura bezpieczeństwa w stołecznym ratuszu Michała Domaradzkiego i warszawskiej prokurator Ewy Wrzosek. Domaradzki chciał uzyskać od niej informacje ze śledztwa dotyczącego wypadku autobusu w czerwcu 2020 roku.

RDC

Według śledczych, informacje miały być wykorzystane w kampanii prezydenckiej, w której Trzaskowski rywalizował z Andrzejem Dudą.

- Prezydent stolicy będzie składał wyjaśnienia jako świadek - informuje Marcin Lorenc ze szczecińskiej prokuratury.

- Przesłuchanie odbędzie się w sprawie dotyczącej przekazywania informacji z postępowania przygotowawczego innym nieuprawnionym osobom - informuje prokurator.

Domaradzki usłyszał już w tej sprawie zarzuty.

1 grudnia Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom. Sprawa jest związana z ujawnianiem osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych. Wnioski dotyczyły prokurator z prokuratury na Mokotowie Ewy Wrzosek oraz Małgorzaty M., prokuratorki prokuratury na Żoliborzu w Warszawie.

Według śledczych, prokuratorki miały przekazywać dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Michałowi Domaradzkiemu, informacje dotyczące dwóch wypadków komunikacyjnych warszawskich autobusów, do których doszło w czerwcu i lipcu 2020 roku. Śledczy sugerowali, że miało to związek z kampanią wyborczą. Zdaniem prowadzących śledztwo Domaradzki wyraził oczekiwanie za pośrednictwem komunikatora internetowego, że Wrzosek poinformuje go o informacjach ze śledztwa.

Prokurator Wrzosek zaprzeczyła, że pisała komunikaty tej treści.

