Dziesięć pociągów metra od Warszawy dla Kijowa Przemysław Paczkowski 12.01.2023 13:44 Warszawa przekaże 10 pociągów metra dla Kijowa. Prezydent Rafał Trzaskowski przebywa w stolicy Ukrainy z wizytą u mera Witalija Kliczko. Podczas spotkania poinformował o przekazaniu pociągów typu 81 radzieckiej produkcji, które wycofywane są z eksploatacji w Warszawie.

Dziesięć pociągów metra od Warszawy dla Kijowa (autor: Rafał Trzaskowski/Twitter)

- Okazuje się, że podobne pociągi są wykorzystywane w Kijowie - mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth. - Zaproponowaliśmy, że przekażemy 10 tych składów do Kijowa. One albo będą tam jeździć, jeżeli będzie taka potrzeba, ale nawet jeżeli miałyby być wykorzystane jako części zamienne czy naprawcze, to też jest dla nich wielka pomoc - wyjaśnia.



Przekazane pociągi metra wcześniej zostały zastąpione w Warszawie nowymi składami od czeskiej Skody.

Intensywny dzień w Kijowie, gdzie przyjechaliśmy na zaproszenie @Vitaliy_Klychko. Zobaczyliśmy wojenne zniszczenia, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o konkretnym wsparciu dla naszych przyjaciół - dziś, ale też przy odbudowie po wojnie. #PactOfFreeCities pic.twitter.com/5uEmxoTKJs — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 12, 2023

To już kolejna pomoc ze stolicy do Ukrainy. Wcześniej za wschodnią granicę trafiły miejskie autobusy i specjalistyczny wóz do naprawy sieci trakcyjnej od Tramwajów Warszawskich.

