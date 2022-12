Duże zainteresowanie jadłodzielniami w Warszawie. "Głównie świąteczne dania" Adrian Pieczka 27.12.2022 16:27 Makowiec, śledzie lub czerwony barszcz - jadłodzielnie zapraszają potrzebujących. Nadmiar Bożonarodzeniowego znoszony jest przez mieszkańców do specjalnych szafek i lodówek na terenie miasta. W okresie świątecznym cieszą się one dużym zainteresowaniem.

- Pierwsze rzeczy pojawiły się jeszcze przed wigilią - mówi pani Ewa, współorganizatorka pierwszej jadłodzielni na prywatnym terenie przy Zakopiańskiej 21 w Warszawie. - Okresy świąteczne, wszelkie święta, to jest rzeczywiście zalew. Ja już dzisiaj chyba z pięć razy przestawiałam, porządkowałam. Dodatkowo nie zamykamy furtki, postawiliśmy stolik. No i znika bardzo szybko - tłumaczy.





- W naszej szafce zajdziemy teraz głównie typowe świąteczne dania - dodaje pani Ewa. - Są pieczone mięsa, są pieczone ciasta, sałatki, pierogi, zupy. Tam też stoi w tej chwili taki duży kociołek z jakąś zupą. I one chętnie są przez odwiedzających zabierane. Mnóstwo śledzi... - wymienia.





Do jadłodzielni powinniśmy oddać to, co sami byśmy zjedli. Najlepiej opisać pojemnik zawierając datę przygotowania i informacje o jego składzie.

