Drogi jaki szwajcarski ser. Zima podziurawiła stołeczne ulice Przemysław Paczkowski 08.02.2023 09:27 Kierowcy obserwują jak z dnia na dzień tworzą się dziury i ubytki w nawierzchniach. Jest to spowodowane ujemną temperaturą oraz wodą, która zamarzając niszczy jezdnię.

Dziurawe drogi/ Zdjęcie ilustracyjne (autor: Flickr)

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że ubytki uzupełnia na bieżąco, jednak ze względu na niesprzyjającą pogodę jest to interwencja doraźna.

- Poważniejsze prace zaczną się na wiosnę - mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

- Priorytet maja te ubytki, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu. One są zabezpieczane w ciągu 24 godzin. Oczywiście jezdnie naturalnie się zużywają, im większy ruch tym bardziej. Co dekadę, czasem co kilkanaście lat te nawierzchnie są wymieniane, ale siłą rzeczy te warunki zimą te degradacje nawierzchni przyspieszają - tłumaczy rzecznik.

Drogowcy apelują o zgłaszanie ubytków poprzez miejską aplikację lub na numer 19115.

