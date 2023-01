Dopłaty do ogrzewania. Warszawa podsumowała wnioski 03.01.2023 15:27 Blisko 5300 chętnych na dopłaty do ogrzewania w stolicy. Warszawa podsumowała wnioski do rządowego programu na źródła inne niż węgiel. Mieszkańcy mogli takie składać do końca listopada.

Warszawa podsumowała wnioski o dodatek na drewno, pellet czy gaz (autor: Pixabay)

Wnioski dotyczyły źródeł ogrzewania innych niż węgiel. Można było się ubiegać na dodatek do oleju, gazu, drewna kawałkowego i pelletu. Większość mieszkańców ubiegających się o wsparcie otrzyma decyzję pozytywną.

Blisko 5300 wniosków

Warszawiacy mogli składać wnioski o dofinansowanie do 30 listopada. Do urzędu wpłynęło ich łącznie 5299, a czego najwięcej, bo 1949 dotyczyło dopłat do drewna kawałkowego. Spośród wszystkich złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 3576 dokumentów. Do mieszkańców trafi więc łącznie niemal 6 mln zł.

Dodatek węglowy

Miasto rozpatruje jeszcze wnioski od mieszkańców o przyznanie dodatku węglowego. Tych złożono w urzędzie 5079. Jak dotąd ponad połowa z wniosków (2608) została oceniona pozytywnie, a 484 dokumentów odrzucono. Na rozpatrzenie wszystkich wniosków miasto ma czas do końca stycznia 2023 r.

Do tej pory Warszawa otrzymała od wojewody 13,9 mln zł na wypłatę dodatku węglowego. 7,8 mln zł trafiło już do mieszkańców.

